Капітуляція до кінця зими: Путін різко змінив стратегію війни проти України

Диктатор зрозумів, що його попередня "ставка" не зіграла, тож шукає інші методи тиску на Україну.

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Путін зробив нову "ставку" у війні проти України / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, kremlin.ru

Що повідомили аналітики:

Путін змінює стратегію війни проти України

Диктатор сподівається, що Україна капітулює під тиском обстрілів

Кремлівський диктатор і воєнний злочинець Володимир Путін, імовірно, переглянув свою стратегію перемоги у війні проти України. Замість ставки на безперервне просування армії Кремль розраховує зламати Київ масованими комбінованими ударами балістичними ракетами та реактивними безпілотниками й досягти капітуляції взимку 2026–2027 років.

Про це повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW). Підґрунтям для такої зміни стратегії країни-агресора Росії стали успіхи Сил оборони на полі бою у 2026 році.

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Про новий підхід публічно говорять і пропагандистські рупори Кремля. Відомий пов'язаний із російською владою воєнний блогер визнав, що становище на лінії зіткнення залишається "статичним", тобто за останні місяці окупанти не мають суттєвих здобутків. Тому він закликав Москву прискорити та посилити повітряну кампанію, доки для цього вистачає ресурсів.

РФ робить ставку на "Герані" та дефіцит ППО

Новий задум Кремля критично залежить від спроможності масово застосовувати дешеві реактивні дрони типу "Герань", які мають порівняно високі показники подолання протиповітряної оборони України.

Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Саме різноманітність арсеналу та нестача українських засобів ППО, за оцінками російського блогера, дають окупантам змогу тримати нинішній темп атак і розширювати перелік цілей.

"Ймовірно, Путін не планує, що російська кампанія ударів великої дальності по Україні триватиме нескінченно, оскільки він, імовірно, намагається змусити Україну капітулювати до весни 2027 року", - зазначили аналітики.

Росія готує нову тактику ударів взимку

Главред писав, що за прогнозом військового експерта Олега Жданова, з настанням холодів РФ переключить увагу на удари по енергетичних об’єктах. Це триває вже чотири роки поспіль, і наступна зима не стане винятком.

При цьому атаки можуть торкнутися ще однієї сфери - комунальної інфраструктури міст. Водночас експерт наголосив, що те, наскільки складним буде зимовий сезон цього року, залежатиме не лише від дій ворога.

Посилення ударів РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Росія підготувала два детальні документи щодо зимової кампанії проти енергетики України, у яких визначені конкретні об’єкти, кількість і типи озброєння для їхнього ураження.

Раніше повідомлялося, що на тлі підвищеної загрози посилення атак РФ, Україна може розпочати повноцінне збиття російських реактивних дронів перехоплювачами вже за кілька місяців.

Напередодні стало відомо, що Росія здатна істотно посилити ракетні удари по Києву, однак її виробничі можливості у сфері балістичних ракет залишаються обмеженими.

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Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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