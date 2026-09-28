Російські дрони атакували Київ: під удар потрапила АЗС, спалахнула пожежа

Екстрені служби вирушили на місце події.

https://glavred.net/war/rossiyskie-drony-atakovali-kiev-pod-udar-popala-azs-vspyhnul-pozhar-10799792.html Посилання скопійоване

Росія атакувала Київ дронами / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, facebook.com/PvKPivden

Коротко:

У Києві оголосили жовтий рівень небезпеки через дрони

У місті пролунали вибухи, працюють служби

В Оболонському районі БПЛА влучив у АЗС і спричинив пожежу

Вранці в понеділок, 28 вересня, у Києві було оголошено "жовтий" рівень небезпеки через загрозу з боку дронів. Мешканців міста закликали перейти до найближчих укриттів.

За попередньою інформацією, в Оболонському районі пошкоджено АЗС внаслідок влучення БПЛА. Виникла пожежа.

відео дня

"Екстрені служби прямують до місця події", - повідомили в Київській міській військовій адміністрації о 06:02.

О 06:35 у Києві пролунав вибух.

Згодом стало відомо, що у Шевченківському районі зафіксовано попадання БПЛА до офісної будівлі.

Екстрені служби прямують на місце.

О 07:16 мер Києва Віталій Кличко повідомив, що від початку доби 28 вересня в столиці троє постраждалих. Усі - в Подільському районі. Двом із них - 15-річним хлопцю та дівчині - медики надали допомогу на місці. 17-річного хлопця, госпіталізували.

Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Києву - новини

Як писав Главред, увечері 27 вересня Росія тероризувала Київ ударними безпілотниками. Один із дронів влучив у ринок "Столичний".

За попередніми даними, внаслідок ворожої атаки загинули дві людини, ще четверо постраждалих отримали допомогу від медиків, повідомляв мер Києва Віталій Кличко. Водночас Київська обласна прокуратура повідомляла про щонайменше 10 поранених.

Що кажуть у Повітряних силах

У ніч проти 28 вересня окупанти атакували Україну 165 ударними БпЛА типу Shahed (79 з них – реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія", повідомили у ЗС ЗСУ.

Станом на 07:00 протиповітряною обороною збито/придушено 112 ворожих БПЛА.

Зафіксовано влучення засобів повітряного нападу противника на 14 локаціях, а також падіння уламків на 7 локаціях.

Звіт Повітряних сил / t.me/kpszsu

РФ накопичила десятки ракет, готується удар - монітори

Країна-агресор РФ готує новий масований удар по Україні із застосуванням балістичних ракет.

Згідно з даними моніторингового ресурсу Є-Радар, удар балістичною зброєю РФ по Україні можливий уже в ніч на понеділок, 28 вересня.

"Отримано попередження щодо можливого обстрілу столиці балістичною зброєю в ніч на 28.09", - зазначається в повідомленні.

Разом з тим також оприлюднено інформацію про те, що під час удару РФ може використати близько 20 ракет.

"Загалом до застосування готово близько 20 балістичних ракет різних типів", - додали в Є-Радар.

Інші новини:

Про персону: Віталій Кличко Віталій Кличко - український державний діяч, політик. Київський міський голова з 5 червня 2014 року. Голова Київської міської державної адміністрації з 25 червня 2014 року. Боксер-професіонал, який виступав у важкій ваговій категорії, кікбоксер. Володар звань "Почесний" і "Вічний" чемпіон світу з боксу за версією WBC, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред