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В Україні створили дрони, які автономно знищують "Шахеди": Федоров розкрив подробиці

Дар'я Пшеничник
8 червня 2026, 17:30
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Міністр розповів, що вже відбувається масштабування перехоплювачів нового покоління.
В Україні створили дрони, які автономно знищують
В Україні випробували дрон, який збиває "Шахеди" майже без участі людини / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

відео дня

Головне з новини:

  • Автономний дрон‑перехоплювач успішно збив "Шахед" на Харківщині
  • Система автоматизує 95% процесу перехоплення та вже масштабується


Випробування у бойових умовах автономного дрона‑перехоплювача проти російських "Шахедів" успішно відбулося на Харківщині. Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров, оприлюднивши відео, на якому система самостійно збиває ворожий БпЛА на передових позиціях.

"Оператор обирає ціль у софті, один клік і дрон летить на перехоплення. При наближенні дрона ШІ автоматично розпізнає та наводить на ворожу ціль", - зазначив він.

Як працює автономний перехоплювач і що змінилося?

Федоров зазначив, що триває масштабування перехоплювачів нового покоління, а сама технологія вже демонструє стабільні результати в бойових умовах. За його словами, оператор отримує картину повітряної обстановки в реальному часі, обирає ціль і дає команду на ураження, після чого система повністю перебирає процес наведення на себе - від корекції траєкторії до фінального удару по Shahed.

Чому ця розробка важлива для української ППО?

Міністр підкреслив, що учасник оборонної платформи Brave1 створив рішення, яке автоматизує 95% процесу перехоплення - від запуску до знищення цілі. Виробник пройшов шлях від прототипу до реального бойового застосування менш ніж за рік, що Федоров назвав показником нового темпу розвитку українських оборонних технологій.

"Автономність – один із ключових напрямів розвитку сучасної ППО. Такі технології дають змогу швидше реагувати на масовані атаки та ефективніше захищати українські міста", резюмував міністр.

Дивіться відео автономного збиття російського дрона:

Українські дрони та їх ефективне застосування - новин за темою

Як писав раніше Главред, російський корвет проекту 20380 "Бойкий", що входить до складу Балтійського флоту РФ, отримав критичні пошкодження в результаті удару українського далекобійного безпілотника FP-1. На думку аналітиків, наслідки атаки можуть фактично означати повну втрату боєздатності корабля

Нагадаємо, Україна активізувала застосування безпілотників середньої дальності, що все помітніше впливає на ситуацію на фронті та створює серйозні проблеми для російських військ.

За даними The Independent, українські сили завдають ударів по російських системах ППО, об'єктах зв'язку та тилового забезпечення, розташованих на відстані від 30 до 180 кілометрів від лінії фронту.

Також раніше Україна запустила нову модель ведення війни: дроново‑штурмові підрозділи, які поєднують піхоту та безпілотні системи в єдину бойову мережу.

У Міноборони зазначають, що йдеться не про окремі групи операторів, а про цілісні бойові підрозділи, де піхота, повітряні дрони та наземні роботизовані платформи працюють синхронно.

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Про персону: Михайло Федоров

Федоров Михайло - український підприємець та державний діяч. З 29 серпня 2019 року — віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України в уряді Олексія Гончарука та Дениса Шмигаля. З 14 січня 2026 року - міністр оборони України. Ініціатор електронного сервісу державних послуг "Дія". Наймолодший міністр в історії української політики.

У минулому Народний депутат України IX скликання. Учасник списку "Forbes 30 до 30" як молодий візіонер. Радник Президента (поза штатом) з цифрового напрямку. Керівник digital-напряму передвиборчої кампанії кандидата в президенти України Володимира Зеленського 2019 року.

Член Ради національної безпеки і оборони України з 19 березня 2021 року. Член Ставки Верховного Головнокомандувача України з 22 листопада 2023 року.

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