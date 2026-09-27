Росія атакувала Київ дронами: спалахнули пожежі, загинув чоловік

Рятувальники ліквідували загоряння на СТО та в нежитловій будівлі, де виявили тіло загиблого.

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Наслідки удару РФ по Києву / колаж: Главред, фото: ДСНС

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Дрони атакували Київ у ніч на 27 вересня

Пожежі спалахнули у двох районах столиці

У нежитловій будівлі знайшли тіло чоловіка

Країна-агресор Росія у ніч на 27 вересня атакувала Київ ударними дронами. Пожежі спалахнули у двох районах столиці, загинув чоловік. Про це повідомили в ДСНС.

Зазначається, що у Солом’янському районі міста внаслідок влучання БпЛА сталося загоряння одноповерхової будівлі СТО.

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"Завдяки злагодженим діям рятувальників вдалось запобігти розповсюдженню вогню на поруч розташований заклад громадського харчування. Близько третьої години ночі пожежу ліквідували", - йдеться у повідомленні.

Водночас за іншою адресою сталось влучання в нежитлову будівлю.

"Під час гасіння загоряння виявлено тіло чоловіка. Пожежу ліквідували", - сказали рятувальники.

Військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко переконаний, що тривалі російські атаки спрямовані не тільки безпосередньо на військові цілі, а й на створення постійної психологічної та організаційної напруги в містах, розташованих у тилу.

"Це мета росіян - паралізувати столицю, не дати можливості працювати, заблокувати роботу дитячих садків і шкіл, офісів, магазинів. І для киян це серйозна проблема, бо від нас залежить: як нам адаптуватися до таких умов, у які нас ставить противник", - наголосив він.

Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

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Як повідомляв Главред, троє людей загинули та ще четверо дістали поранення внаслідок російських ударів по Запорізькій області в ніч проти 27 вересня. Одна з жертв - мешканець селища Комишувате, куди прилетіло по приватній забудові.

У результаті нічної російської атаки на Київ 26 вересня було пошкоджено супермаркет Auchan "Беличи", розташований у ТРЦ Lavina Mall. У компанії зазначили, що внаслідок атаки ніхто не постраждав.

Крім того, 25 вересня країна-агресор Росія атакувала бізнес-центр у Києві. Внаслідок атаки загинули люди. Серед них і 29-річна журналістка Марія Ївженко.

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Про джерело: ДСНС Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) - центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики в сферах цивільного захисту, захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідацію надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежну та техногенну безпеки, діяльність аварійно-рятувальних служб, профілактику травматизму невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної діяльності, пише Вікіпедія.

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