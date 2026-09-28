Інтенсивність обстрілів РФ може знизитися: монітори вказали на нюанс

Скоро на заваді атакам реактивних дронів окупантів може стати один фактор.

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Окупанти незабаром, ймовірно, будуть застосовувати менше реактивних дронів / Колаж: Главред, фото: скріншот, УНІАН

Коротко:

РФ може знизити інтенсивність обстрілів реактивними дронами

У ворога є в запасі понад 13 тисяч дронів типу "Герань-2" для ударів по Україні

Поки невідомо, чи через погодні умови РФ послабить обстріли

Атаки країни-агресора Росії ударними дронами можуть змінитися. Про це повідомив моніторинговий канал "єРадар". Причиною зміни характеру ударів по Україні стануть погодні умови.

Через збільшення хмарності, низьку межу хмар та опади монітори припускають, що ворогу доведеться знизити інтенсивність застосування реактивних БпЛА проти України.

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Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

"Йдеться саме про прогноз: погода є одним із чинників, а остаточне рішення про застосування того чи іншого типу дронів ухвалює противник", - йдеться у повідомленні.

Чи зменшиться загальна загроза обстрілів

Монітори наголосили, що загальна загроза при цьому навряд чи зменшиться, адже окупанти можуть зробити більший акцент на звичайних "Геранях-2" та наростити кількість їхніх запусків.

"За загальною оцінкою, у запасі може бути понад 13 000 таких БпЛА. Отже, навіть якщо реактивних дронів стане менше, робити висновок про послаблення атак зарано", - додали монітори.

Путін готує новий сценарій війни в Україні

Главред писав, що за даними аналітиків ISW, Москва готує масштабну зимову кампанію далекобійних ударів по українській енергетиці, щоб примусити Київ до капітуляції, оскільки наземний наступ зайшов у глухий кут.

Концепція, яку диктатор Володимир Путін сформулював ще в червні 2024 року, будувалася на тому, що повільне, але безперервне просування російських військ виснажить українську оборону. Однак на практиці ця схема зламалася: з березня 2026 року російська армія не отримала жодних суттєвих здобутків, натомість українські сили успішно контратакують на Куп'янському, Олександрівському та Лиманському напрямках.

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що вранці 28 вересня у Києві було оголошено "жовтий" рівень небезпеки через загрозу ударів дронів. В Оболонському районі внаслідок атаки пошкоджено АЗС, виникла пожежа.

Раніше повідомлялося, що Росія у ніч на 27 вересня атакувала Київ ударними дронами. Пожежі спалахнули у двох районах столиці, внаслідок атаки загинув чоловік.

Напередодні стало відомо, що в результаті нічної російської атаки на Київ 26 вересня було пошкоджено супермаркет Auchan "Беличи", розташований у ТРЦ Lavina Mall. Магазин поки що тимчасово не працює.

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Про джерело: єРадар "єРадар" (єРадар | Повітряна тривога | Ракетна небезпека) - це український військово-аналітичний і моніторинговий Telegram-канал, який спеціалізується на: моніторингу повітряної обстановки;

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