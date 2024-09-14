Україна надала США та Британії цілі РФ, які хоче атакувати - Reuters

Україна хоче використовувати ракети для ударів по військових командних центрах, складах палива та зброї, а також скупченнях військ.

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Київ передав список цілей в РФ, які хоче вразити / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Україна надала США та Великій Британії список потенційних цілей на території Росії, які можуть бути атаковані за умови дозволу. Такою інформацією поділилися агентству Reuters двоє європейських дипломатів, які побажали залишитися анонімними.

До речі, ці дискусії щодо можливості пом'якшення обмежень для України нагадують попередні обговорення надання Києву іншої зброї, такої як винищувачі F-16 і танки Abrams, які можуть дати перевагу у боротьбі проти російських сил.

"Ви вже чули ці дискусії раніше", – сказав один з американських чиновників на умовах анонімності в коментарі для Reuters.

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Що потрібно знати про Reuters? "Ройтерз" (англ. Reuters) - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.



Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

На початку Україна прагнула використати ракети ATACMS для атак на російські авіабази, повідомили чиновники. Але Пентагон використав контраргумент, що більшість російських літаків, які використовуються для запуску керованих бомб, розташовані на відстані понад 300 кілометрів від українських позицій, що перевищує дальність дії ракет ATACMS.

Джерела заявили виданню, що Україна хоче використовувати ці ракети для ударів по російських військових командних центрах, складах палива та зброї, а також скупченнях військ, за словами офіційних осіб.

"Окрім американських ATACMS, Київ також хоче завдати дальніх ударів по Росії за допомогою ракет Storm Shadow, наданих Великою Британією, та майже ідентичних французьких ракет SCALP. Очікується, що Велика Британія звернеться до США за дозволом перед тим, як зняти обмеження на використання ракет Storm Shadow, тоді як французьке джерело зазначило, що Париж не потребує дозволу Вашингтона для використання Україною французьких ракет",-пояснили дипломати.

Ульріх Кюен, експерт з озброєнь Інституту досліджень миру та політики безпеки в Гамбурзі, бідкається, що агресор Путін може зробити ядерну заяву – наприклад, випробування ядерної зброї, щоб налякати Захід.

Однак американський конгресмен Кроу не вірить в погрози Кремля, адже вважає, що після вторгнення в Україну Путін перебуває у слабшій позиції. На його думку, будь-яка серйозна відповідь з боку Москви несе ризики для нього самого.

"Володимир Путін не такий вже і могутній. Ми бачили це неодноразово за останні кілька років. Він дуже вразливий і, чесно кажучи, зараз перебуває в значній слабкості", – зазначив Кроу.

Удари по Росії Росію не вперше "трясе" від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України. Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по обʼєктах ВПК росіян, зокрема полігонах, аеродромах та заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, яка обслуговує сили загарбників. Тепер, за словами голови ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни". "Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

Удари по РФ - позиція партнерів

Як відомо, Олаф Шольц різко оголосив про позицію Німеччини щодо постачання Україні Taurus. Німеччина вже ухвалила остаточне рішення, пов'язане з постачання ракет Taurus для України, і не буде нічого змінювати, сказав канцлер.

У Зеленського відповіли на погрози Путіна щодо ударів зброєю Заходу вглиб РФ. Якщо агресорка Росія добровільно не хоче припиняти свій терор, потрібно змусити її це зробити, сказав керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

В США вважають, що у Путіна є два варіанти "відповіді" на далекобійні удари ЗСУ. Держава-окупант Російська Федерація здатна посилити агресивні дії щодо західного світу, вважають журналісти американського агентства Bloomberg.

Guardian вважає, що США і Британія дозволили Україні бити по РФ, просто без офіційних оголошень. Розгортання ракет має бути частиною ширшого плану, спрямованого на припинення повномасштабної війни.

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