Може бути ізольоване: в ISW розповіли про небезпеку для одного міста

Ситуація дуже серйозна. У рамках інфільтрації росіяни можуть проникати в українську оборону на відстані до п'яти кілометрів за лінією фронту.

Російська армія продовжує просування в напрямку траси Т-0401 Покровське-Гуляйполе

Наразі російські війська перебувають приблизно за 8 км на північний схід і 4 км на схід від Гуляйполя

РФ намагається ізолювати Гуляйполе з північного сходу

Армія країни-агресора РФ продовжують просуватися до Гуляйполя та автомагістралі Т-0401 Покровське-Гуляйполе, яка є одним з основних українських шляхів постачання міста. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 16 листопада.

Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 15 і 16 листопада, свідчать про те, що росіяни нещодавно захопили Равнопілля та просунулися на схід від Затишшя вздовж автомагістралі О-080618 Гуляйполе-Малинівка.

Наразі росіяни вже перебувають за вісім кілометрів на північний схід від Гуляйполя і приблизно за чотири кілометри на схід від цього міста.

Аналітики ISW зазначають, що війська РФ намагаються ізолювати Гуляйполе з північного сходу, ймовірно, для того, щоб захопити місто зі сходу.

Зі свого боку, українські військові визнають, що для Гуляйполя є загроза бути відрізаним від магістральних шляхів, включно з трасою Т-0401.

Російські війська намагаються проникнути на північний захід від Гуляйполя в напрямку Варварівки, яка розташована безпосередньо вздовж траси Т-0401.

За оцінкою ISW, ситуація на гуляйпільському напрямку залишається дуже серйозною. У рамках інфільтрації в напрямку Гуляйполя росіяни тепер можуть проникати в українську оборону на відстані до п'яти кілометрів за лінією фронту.

Повідомляється також, що росіяни передислокували підрозділи 38-ї мотострілецької бригади для посилення атак на схід від Гуляйполя.

Ситуація на Запорізькому напрямку

Як писав Главред, 10 листопада аналітична група DeepState 10 листопада повідомила про погіршення ситуації в Запорізькій області.

11 листопада Сили оборони Півдня України повідомили про відхід з позицій поблизу п'яти населених пунктів.

14 листопада в ISW заявили, що ситуація на Гуляйпільському напрямку останнім часом погіршилася, бо окупаційні війська країни-агресора Росії скористалися поганою погодою і проникли між українськими позиціями у три населені пункти. Аналітики стверджують, що російські війська, імовірно, спробують ізолювати та оточити Гуляйполе з північного сходу відповідно до нового плану кампанії, метою якої є ослаблення оборони України.

Наступ РФ на Запоріжжя: експерт оцінив ризики

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко заявив в інтерв'ю Главреду, що росіяни намагаються сформувати плацдарм у квадраті Покровське-Гуляйполе. Це робиться ними для того, щоб розширити можливості для подальшого наступу на Запоріжжя.

"Цей плацдарм їм потрібен для розміщення там великого угруповання, щоб можна було забезпечити кілька загальновійськових армій", - вважає експерт.

