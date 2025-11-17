Може бути ізольоване: в ISW розповіли про небезпеку для одного міста

Коротко:
- Російська армія продовжує просування в напрямку траси Т-0401 Покровське-Гуляйполе
- Наразі російські війська перебувають приблизно за 8 км на північний схід і 4 км на схід від Гуляйполя
- РФ намагається ізолювати Гуляйполе з північного сходу
Армія країни-агресора РФ продовжують просуватися до Гуляйполя та автомагістралі Т-0401 Покровське-Гуляйполе, яка є одним з основних українських шляхів постачання міста. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 16 листопада.
Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 15 і 16 листопада, свідчать про те, що росіяни нещодавно захопили Равнопілля та просунулися на схід від Затишшя вздовж автомагістралі О-080618 Гуляйполе-Малинівка.
Наразі росіяни вже перебувають за вісім кілометрів на північний схід від Гуляйполя і приблизно за чотири кілометри на схід від цього міста.
Аналітики ISW зазначають, що війська РФ намагаються ізолювати Гуляйполе з північного сходу, ймовірно, для того, щоб захопити місто зі сходу.
Зі свого боку, українські військові визнають, що для Гуляйполя є загроза бути відрізаним від магістральних шляхів, включно з трасою Т-0401.
Російські війська намагаються проникнути на північний захід від Гуляйполя в напрямку Варварівки, яка розташована безпосередньо вздовж траси Т-0401.
За оцінкою ISW, ситуація на гуляйпільському напрямку залишається дуже серйозною. У рамках інфільтрації в напрямку Гуляйполя росіяни тепер можуть проникати в українську оборону на відстані до п'яти кілометрів за лінією фронту.
Повідомляється також, що росіяни передислокували підрозділи 38-ї мотострілецької бригади для посилення атак на схід від Гуляйполя.
Ситуація на Запорізькому напрямку
Як писав Главред, 10 листопада аналітична група DeepState 10 листопада повідомила про погіршення ситуації в Запорізькій області.
11 листопада Сили оборони Півдня України повідомили про відхід з позицій поблизу п'яти населених пунктів.
14 листопада в ISW заявили, що ситуація на Гуляйпільському напрямку останнім часом погіршилася, бо окупаційні війська країни-агресора Росії скористалися поганою погодою і проникли між українськими позиціями у три населені пункти. Аналітики стверджують, що російські війська, імовірно, спробують ізолювати та оточити Гуляйполе з північного сходу відповідно до нового плану кампанії, метою якої є ослаблення оборони України.
Наступ РФ на Запоріжжя: експерт оцінив ризики
Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко заявив в інтерв'ю Главреду, що росіяни намагаються сформувати плацдарм у квадраті Покровське-Гуляйполе. Це робиться ними для того, щоб розширити можливості для подальшого наступу на Запоріжжя.
"Цей плацдарм їм потрібен для розміщення там великого угруповання, щоб можна було забезпечити кілька загальновійськових армій", - вважає експерт.
Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)
Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.
Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.
