Шольц різко оголосив про позицію Німеччини щодо постачання Україні Taurus

Німеччина вже ухвалила остаточне рішення, пов'язане з постачання ракет Taurus для України, і не буде нічого змінювати, сказав канцлер Олаф Шольц.

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Шольц відмовився постачати Україні ракети Taurus / Колаж: Главред: фото: Офіс президента, wikimedia.org

Берлін не планує відправляти Україні далекобійні ракети Taurus, німецький уряд ухвалив остаточне рішення з цього питання. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Як повідомляє The Guardian, під час п'ятничної пресконференції він сказав, що ФРН не планує постачати Україні Taurus.

"Німеччина ухвалила чітке рішення про те, що ми будемо робити і чого ми не будемо робити. Це рішення не зміниться", - сказав Шольц. відео дня

Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус відмежувався від дискусії Великої Британії та США щодо дозволу Україні наносити удари далекобійним озброєнням углиб території РФ. За словами Пісторіуса, те, що роблять Вашингтон і Лондон, "залишається їхньою справою".

Коротко про ракету Taurus / Інфографіка: Главред

Ракети Taurus - що про них відомо Taurus Kepd 350/150 - німецько-шведська авіаційна крилата ракета класу "повітря-поверхня" великої дальності. Вона призначена для високоточних ударів та ураження високозахищених і заглиблених цілей без заходу літака-носія в зону ППО противника. Taurus позиціонується виробником як сімейство модульних ракет які можуть бути оснащені різними типами БЧ і стартувати з різних типів платформ: наземних, морських і авіаційних (без заходу носія в зону ураження ППО противника). Базова модель ракети Taurus оснащена тандемною бетонобійною бойовою частиною типу MEPHISTO (Multi-Effect Penetrator, High Sophisticated and Target Optimised). Лідируючий заряд бойової частини – кумулятивний, основний заряд – фугасний, він розташований у високоміцному корпусі, форма якого оптимізована для пробивання бетону та важких порід ґрунту. Вага фугасного заряду разом із корпусом становить 400 кг, тоді як загальна вага бойової частини – 480 кг.Висота польоту ракети становить 30-70 метрів, максимальна швидкість - 0,60-0,95 Маха. Наведення ракети на ціль відбувається за кількома системами: IBN (навігація на основі зображень), INS (інерційна навігаційна система), TRN (навігація з прив'язкою до місцевості) та MIL-GPS (система глобального позиціонування). З відкритих джерел відомо, що Німеччина замовила 600 таких ракет у період із 2005 по 2010 рік. Нинішня ринкова вартість однієї ракети становить близько 1,2 млн. доларів США.

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