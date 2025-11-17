Можливий прорив: Зеленський у Франції може підписати важливу угоду - Reuters

Володимир Зеленський проведе переговори з Еммануелем Макроном про довгострокове посилення спроможностей України на фронті та захист від повітряних атак РФ.

Візит Зеленського до Франції принесе Києву найбільше посилення авіації та ППО / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, president.gov.ua

Коротко:

Сьогодні Зеленський відвідає Францію

Очікується укладення нових угод про постачання ППО, військових літаків і ракет

Фінансові механізми майбутніх поставок поки що не визначено

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 17 листопада, перебуватиме з візитом у Франції. Ймовірно, там він укладе угоди про постачання засобів протиповітряної оборони, військових літаків і ракет. Не виключено й укладення 10-річної авіаційної угоди. Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

Зеленський проведе переговори з президентом Франції Еммануелем Макроном щодо зміцнення довгострокової спроможності української армії тримати лінію фронту і протистояти атакам РФ з повітря.

Що може отримати Україна

Reuters зазначає, що протягом кількох тижнів тривають переговори щодо військової підтримки Франції протиповітряній обороні України.

Минулого місяця Макрон пообіцяв запропонувати більше винищувачів Mirage, а також нову партію ракет класу "земля-повітря" Aster 30, вироблених європейською групою MBDA, для батарей ППО SAMP/T.

Однак, за словами двох людей, знайомих із цим питанням, понеділковий візит Зеленського до Франції принесе більше користі Києву. Він може включати 10-річну угоду про стратегічну авіацію, яка сигналізуватиме про постачання Києву багатоцільових бойових літаків Rafale виробництва Dassault.

Деякі з них можуть надходити безпосередньо з французьких запасів, хоча основна частина поставок буде довгостроковою і стане частиною зусиль України зі збільшення свого довгострокового парку військових літаків до 250, включно з американським F-16 і шведським Gripen.

Навчання пілотів також займе певний час.

Крім того, сьогодні також можуть бути укладені угоди про більшу кількість систем протиповітряної оборони SAMP/T, з наявних французьких запасів або через довгострокові замовлення наступного покоління, зокрема на ракети та системи боротьби з безпілотниками.

Поки незрозуміло, як ці угоди фінансуватимуться, зазначають співрозмовники видання.

Літак Mirage - основні характеристики / Инфографика: Главред

Військова допомога Україні - останні новини

Як писав Главред, президент Володимир Зеленський повідомив про передачу Україні нових систем Patriot, які були раніше обіцяні Німеччиною. Він також зазначив, що російські повітряні удари залишаються головною ставкою Путіна у війні, адже таким терором він намагається компенсувати невдачі своїх військ на суші.

Швеція розглядає можливість допомогти Україні з оплатою угоди на поставку до 150 винищувачів JAS-39 Gripen власного виробництва. Як повідомив міністр оборони країни Пол Йонсон, Стокгольм обговорює з Києвом різні варіанти фінансування потенційної угоди.

Президент США Дональд Трамп заявив, що поки що не розглядає можливості передачі ракет Tomahawk Україні. Але його рішення може змінитися.

