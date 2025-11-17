Рус
Понад 30 тисяч родин без світла: відомо про наслідки нічної атаки РФ

Інна Ковенько
17 листопада 2025, 09:54
Внаслідок влучань горіли об’єкти енергетичної та портової інфраструктури у декількох містах Одещини.
Росія вдарила по енергетиці та портовій інфраструктурі Одещини
Росія вдарила по енергетиці та портовій інфраструктурі Одещини / Коалж: Главред, фото: ОВА, ДСНС

Коротко:

  • Росіяни масовано атакували Одещину безпілотниками
  • Спалахнули пожежі на об'єктах енергетичної та портової інфраструктури
  • Постраждала людина

Вночі 17 листопада росіяни масовано атакували Одещину ударними безпілотниками. Внаслідок влучань горіли об’єкти енергетичної та портової інфраструктури.

Вибухи пролунали у кількох містах. Одна людина постраждала. Про це повідомляють ДСНС та очільник ОВА Олег Кіпер.

"Незважаючи на ефективну роботу ППО, зафіксовано наслідки для енергетичної та портової інфраструктури", - написав Кіпер.

В ОВА додали, що під час нічного обстрілу зазнали пошкоджень декілька цивільних суден. Займання, що виникли, оперативно ліквідовані рятувальниками.

У ДТЕК заявили, що під ударом росіян опинився їхній енергоб'єкт на Одещині.

"4 000 родин вдалося перепідключити за резервними схемами. Ще 32 500 - тимчасово без світла. Наші енергетики почнуть відновлювальні роботи одразу після отримання дозволу від військових та рятувальників", - йдеться у повідомленні.

Як змінились атаки Росії по Україні - думка експерта

Авіаційний експерт Анатолій Храпчинський розповів, що російські окупанти збільшують кількість балістики, яка запускається по території України. Саме тому нам потрібно більше систем протиповітряної оборони. Він додав, що лише у жовтні росіяни випустили по Україні близько 95 ракет "Іскандер-М".

"І тут важливо розуміти, що, наприклад, в зоні відповідальності і роботи засобів протиповітряної оборони Patriot, ефективність цих систем становила 67%. Це не зовсім "вау", тому що якби це було 70-80%, то тоді б можна було сказати, що це гарантовано якісна робота систем ППО", - сказав експерт.

Атаки РФ на Одещину - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 16 листопада Росія атакувала Україну дронами та балістичною ракетою "Іскандер-М". В Одеській області ударні безпілотники РФ пошкодили об'єкти енергетики, в тому числі сонячну електростанцію.

Крім того, російські окупанти атакували Чорноморськ в Одеській області. Ворог вдарив дронами по місцевому ринку. У Мережі вже з'явилось відео з наслідками "прильотів". Внаслідок атаки є загиблі та поранені.

Нагадаємо, в ніч на 9 листопада росіяни знову завдали ударів по Одеській області. Сили ППО знищили більшість ворожих цілей, проте уламки пошкодили житлові будинки.

Про персону: Олег Кіпер

Олег Олександрович Кіпер (нар. 1 травня 1980, Тимкове, Одеська область) — голова Одеської обласної військової адміністрації з 30 травня 2023 року, заслужений юрист України, кандидат юридичних наук, повідомляє Вікіпедія.

Розпочав свою кар'єру в органах прокуратури в 2001 році. Згодом він обіймав різні посади, зокрема:

  • слідчого в Котовській міжрайонній прокуратурі;
  • прокурора відділу в Генеральній прокуратурі України;
  • керівника Київської міської прокуратури (з 2020 по 2023 рік).

У 2014 році Олег Кіпер підпав під люстрацію, але пізніше, у 2019 році, він домігся через суд скасування цього рішення. З 2021 року він має звання заслуженого юриста України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини Одеси атака дронів
