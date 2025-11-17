Понад 30 тисяч родин без світла: відомо про наслідки нічної атаки РФ

Внаслідок влучань горіли об’єкти енергетичної та портової інфраструктури у декількох містах Одещини.

Росія вдарила по енергетиці та портовій інфраструктурі Одещини

Росіяни масовано атакували Одещину безпілотниками

Спалахнули пожежі на об'єктах енергетичної та портової інфраструктури

Постраждала людина

Вночі 17 листопада росіяни масовано атакували Одещину ударними безпілотниками. Внаслідок влучань горіли об’єкти енергетичної та портової інфраструктури.

Вибухи пролунали у кількох містах. Одна людина постраждала. Про це повідомляють ДСНС та очільник ОВА Олег Кіпер.

"Незважаючи на ефективну роботу ППО, зафіксовано наслідки для енергетичної та портової інфраструктури", - написав Кіпер.

В ОВА додали, що під час нічного обстрілу зазнали пошкоджень декілька цивільних суден. Займання, що виникли, оперативно ліквідовані рятувальниками.

У ДТЕК заявили, що під ударом росіян опинився їхній енергоб'єкт на Одещині.

"4 000 родин вдалося перепідключити за резервними схемами. Ще 32 500 - тимчасово без світла. Наші енергетики почнуть відновлювальні роботи одразу після отримання дозволу від військових та рятувальників", - йдеться у повідомленні.

Як змінились атаки Росії по Україні - думка експерта

Авіаційний експерт Анатолій Храпчинський розповів, що російські окупанти збільшують кількість балістики, яка запускається по території України. Саме тому нам потрібно більше систем протиповітряної оборони. Він додав, що лише у жовтні росіяни випустили по Україні близько 95 ракет "Іскандер-М".

"І тут важливо розуміти, що, наприклад, в зоні відповідальності і роботи засобів протиповітряної оборони Patriot, ефективність цих систем становила 67%. Це не зовсім "вау", тому що якби це було 70-80%, то тоді б можна було сказати, що це гарантовано якісна робота систем ППО", - сказав експерт.

Атаки РФ на Одещину - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 16 листопада Росія атакувала Україну дронами та балістичною ракетою "Іскандер-М". В Одеській області ударні безпілотники РФ пошкодили об'єкти енергетики, в тому числі сонячну електростанцію.

Крім того, російські окупанти атакували Чорноморськ в Одеській області. Ворог вдарив дронами по місцевому ринку. У Мережі вже з'явилось відео з наслідками "прильотів". Внаслідок атаки є загиблі та поранені.

Нагадаємо, в ніч на 9 листопада росіяни знову завдали ударів по Одеській області. Сили ППО знищили більшість ворожих цілей, проте уламки пошкодили житлові будинки.

Про персону: Олег Кіпер Олег Олександрович Кіпер (нар. 1 травня 1980, Тимкове, Одеська область) — голова Одеської обласної військової адміністрації з 30 травня 2023 року, заслужений юрист України, кандидат юридичних наук, повідомляє Вікіпедія. Розпочав свою кар'єру в органах прокуратури в 2001 році. Згодом він обіймав різні посади, зокрема: слідчого в Котовській міжрайонній прокуратурі;

прокурора відділу в Генеральній прокуратурі України;

керівника Київської міської прокуратури (з 2020 по 2023 рік). У 2014 році Олег Кіпер підпав під люстрацію, але пізніше, у 2019 році, він домігся через суд скасування цього рішення. З 2021 року він має звання заслуженого юриста України.

