Понад 30 тисяч родин без світла: відомо про наслідки нічної атаки РФ

Коротко:
- Росіяни масовано атакували Одещину безпілотниками
- Спалахнули пожежі на об'єктах енергетичної та портової інфраструктури
- Постраждала людина
Вночі 17 листопада росіяни масовано атакували Одещину ударними безпілотниками. Внаслідок влучань горіли об’єкти енергетичної та портової інфраструктури.
Вибухи пролунали у кількох містах. Одна людина постраждала. Про це повідомляють ДСНС та очільник ОВА Олег Кіпер.
"Незважаючи на ефективну роботу ППО, зафіксовано наслідки для енергетичної та портової інфраструктури", - написав Кіпер.
В ОВА додали, що під час нічного обстрілу зазнали пошкоджень декілька цивільних суден. Займання, що виникли, оперативно ліквідовані рятувальниками.
У ДТЕК заявили, що під ударом росіян опинився їхній енергоб'єкт на Одещині.
"4 000 родин вдалося перепідключити за резервними схемами. Ще 32 500 - тимчасово без світла. Наші енергетики почнуть відновлювальні роботи одразу після отримання дозволу від військових та рятувальників", - йдеться у повідомленні.
Як змінились атаки Росії по Україні - думка експерта
Авіаційний експерт Анатолій Храпчинський розповів, що російські окупанти збільшують кількість балістики, яка запускається по території України. Саме тому нам потрібно більше систем протиповітряної оборони. Він додав, що лише у жовтні росіяни випустили по Україні близько 95 ракет "Іскандер-М".
"І тут важливо розуміти, що, наприклад, в зоні відповідальності і роботи засобів протиповітряної оборони Patriot, ефективність цих систем становила 67%. Це не зовсім "вау", тому що якби це було 70-80%, то тоді б можна було сказати, що це гарантовано якісна робота систем ППО", - сказав експерт.
Атаки РФ на Одещину - останні новини
Як повідомляв Главред, у ніч на 16 листопада Росія атакувала Україну дронами та балістичною ракетою "Іскандер-М". В Одеській області ударні безпілотники РФ пошкодили об'єкти енергетики, в тому числі сонячну електростанцію.
Крім того, російські окупанти атакували Чорноморськ в Одеській області. Ворог вдарив дронами по місцевому ринку. У Мережі вже з'явилось відео з наслідками "прильотів". Внаслідок атаки є загиблі та поранені.
Нагадаємо, в ніч на 9 листопада росіяни знову завдали ударів по Одеській області. Сили ППО знищили більшість ворожих цілей, проте уламки пошкодили житлові будинки.
Про персону: Олег Кіпер
Олег Олександрович Кіпер (нар. 1 травня 1980, Тимкове, Одеська область) — голова Одеської обласної військової адміністрації з 30 травня 2023 року, заслужений юрист України, кандидат юридичних наук, повідомляє Вікіпедія.
Розпочав свою кар'єру в органах прокуратури в 2001 році. Згодом він обіймав різні посади, зокрема:
- слідчого в Котовській міжрайонній прокуратурі;
- прокурора відділу в Генеральній прокуратурі України;
- керівника Київської міської прокуратури (з 2020 по 2023 рік).
У 2014 році Олег Кіпер підпав під люстрацію, але пізніше, у 2019 році, він домігся через суд скасування цього рішення. З 2021 року він має звання заслуженого юриста України.
