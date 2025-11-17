Рус
"Ситуація драматична": прогноз масованих ударів РФ по Україні

Олексій Тесля
17 листопада 2025, 09:53
Зараз у енергосистеми немає того запасу потужностей, який був раніше, каже Михайло Гончар.
Експерт оцінив небезпеку блекауту / Колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay.com

Важливе із заяв Гончара:

  • Ситуація дійсно драматична
  • Зараз у енергосистеми немає того запасу потужностей, який був раніше

Експерт із міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайло Гончар заявив про те, що для відновлення пошкодженої РФ енергетичної інфраструктури України необхідно набагато більше часу.

"Ситуація справді драматична, але водночас були зроблені запаси обладнання та опрацьовані алгоритми відновлення. Однак зараз у енергосистеми немає того запасу потужностей, який був раніше. Встановлення додаткових генерувальних потужностей на теплових електростанціях або ГЕС - це, звісно, не тижні й не місяці: такі роботи часто вимірюються роками", - наголосив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт переконаний, що головне в цій ситуації - максимально можлива енергетична мобілізація. Але успіх цього залежить не тільки від енергетиків - багато що вирішує ефективність роботи засобів протиповітряної оборони, зазначив він.

"Так що Росія, на жаль, зможе продовжувати удари - частину засобів атаки наші Сили оборони знищуватимуть, але повністю надійно захистити все, що залишилося, навряд чи вдасться", - додав Гончар.

Удари по Україні: коментар експерта

Експерт Михайло Гончар зазначає, що наразі масштаби збитків, завданих як об'єктам генерації, так і об'єднаній енергосистемі, значно перевищують те, що відбувалося три роки тому. За його словами, повністю запобігти наслідкам неможливо - можна лише частково пом'якшити їх, однак загальний рівень руйнувань став значно вищим.

Раніше повідомлялося про те, що РФ обрала цілі для нових масованих ударів. Росія продовжує практику терору проти цивільних, наголосив Ігор Клименко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про одну з наймасованіших атак від початку війни. Дрони атакували найбільший нафтоналивний порт Приморськ у Ленінградський області. Є попадання в об'єкти компанії Лукойл у Смоленську.

Як повідомляв Главред, раніше російські окупанти завдали удару по Запоріжжю, застосувавши ударні безпілотники. Поранення отримали чотири людини.

Про персону: Михайло Гончар

Гончар Михайло Михайлович (нар. 17 лютого 1963) — український експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин. Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", головний редактор часопису "Чорноморська безпека", пише Вікіпедія.
У 2000-х роках працював у системі нафтогазового комплексу України, займаючи відповідальні посади. Досліджував питання енергетичної безпеки, міжнародних енергетичних відносин, нафтогазового сектору, нетрадиційних вуглеводнів, реформування енергетичного сектору, глобальних енергетичних ринків. Був експертом української частини міжурядових комісій з економічного співробітництва з Німеччиною, Польщею, Словаччиною, Чехією, Казахстаном, Азербайджаном, Грузією, Туреччиною.

З 2007 року працює в неурядовому секторі — спочатку очолював енергетичні програми і київське представництво "Номос-Енергія" аналітичного центру "Номос", а у 2009 році заснував і очолив аналітичний Think Tank Центр глобалістики "Стратегія ХХІ". Головний редактор часопису "Чорноморська безпека" (з 2017 року). Автор, співавтор та редактор низки книг та публікацій з проблематики енергетики, енергетичної безпеки, міжнародних відносин, виданих як в Україні, так і у Польщі, Словаччині, Німеччині, Великій Британії, Туреччині, Нідерландах, Фінляндії тощо. З 2016 року — член Державного комітету з промислової політики. Має статус асоційованого експерта Центру Разумкова та Центру дослідження Росії.

