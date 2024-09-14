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ЗСУ тримають росіян "лоб у лоб": ситуація в Покровську знову ускладнилась - ЗСУ

Даяна Швець
14 вересня 2024, 16:55
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У противника велика кількість особового складу і боєприпасів, але українські військові знищують багато техніки.
ВСУ, Покровск
Росіяни активізувалися на Покровському напрямку / колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, deepstatemap.live

Після деякої вимушеної паузи російські агресори відновили спроби штурмів на Покровському напрямку. Майже тиждень в окупантів був "перепочинок" на цій ділянці фронту. Деталями поділився військовослужбовець ЗСУ Євген Ієвлєв у коментарі виданню "РБК-Україна".

За даними бійця України, ситуація на всій цій ділянці фронту залишається складною. Однак найзапекліші бої відбуваються від Новогродівки до села Лисівка.

"Бої також тривають у Селидовому і на підступах до Мирнограда, у районі Гродівки. У противника велика кількість особового складу і боєприпасів, але українські військові знищують багато техніки", — сказав військовослужбовець.

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Покровськ - що про нього відомо

Покровськ (до 2016 року - Красноармійськ) - місто в Донецькій області України, адміністративний центр Покровського району та Покровської міської громади. Центр Покровської агломерації.

До початку бойових дій у Покровську проживало близько 60 тисяч осіб.

Покровський напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту.

Покровськ є важливим транспортним вузлом. Він розташований на головній дорозі, яка служить маршрутом постачання інших утримуваних Україною форпостів, таких як Часів Яр і Костянтинівка в Донецькій області.

На жаль, як пояснює Івлєв, те, що раніше вважали затишшям, найімовірніше було перегрупуванням. Однак позитивним моментом в цій ситуації є те, що українським військовим вдалося зайняти ті позиції, на яких можна тримати ворога "лоб у лоб".

"Наші хлопці змогли зайняти ті позиції, на яких можна тримати ворога "лоб у лоб". Завдяки цьому знизилася результативність російських штурмів, хоча їхня кількість все ще значна", — зазначив Ієвлєв.

Ситуація на Покровському напрямку: останні новини

На жаль, вже другим за два дні росіяни зруйнували шляхопровід "Східний" у Покровську. За даними адміністрації, протягом останньої доби окупанти неодноразово обстрілювали місто. Росіяни били по транспортній інфраструктурі Покровська та приватному сектору.

Окрім цього, Росія націлилась на оточення стратегічного міста на Сході. Російські окупаційні війська намагатимуться оточити Вугледар на Донеччині, щоб змусити Сили оборони України покинути місто, зазначив Сазонов.

Ба більше, РФ залучила новітню техніку для наступу під Покровськом. Офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади повідомив, що ситуація на Покровському напрямку є надзвичайно складною.

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