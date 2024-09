Без офіційних оголошень: США і Британія дозволили Україні бити по РФ - Guardian

Сполучені Штати і Велика Британія надали Києву дозвіл на удари далекобійними ракетами по об'єктах у тилу Росії, але не оголосили про це офіційно. Про це повідомляє The Guardian.

Видання з посиланням на власні джерела зазначило, що Лондон і Вашингтон вирішили дозволити Україні використовувати ракети дальнього радіусу дії, але ще не готові оголосити про це.

Крім того, Байден не сприймає версію Путіна про те, що використання Storm Shadow для ударів по цілях у Росії буде рівносильним початку війни НАТО з Москвою.

Що відомо про The Guardian

The Guardian - щоденна ліволіберальна газета у Великій Британії, заснована в Манчестері 1821 року під назвою The Manchester Guardian. У 1959 році змінила назву на нинішню, а 1964 року редакція переїхала до Лондона. Недільний випуск оформлений у вигляді газети The Observer.