Без офіційних оголошень: США і Британія дозволили Україні бити по РФ - Guardian

Розгортання ракет має бути частиною ширшого плану, спрямованого на припинення повномасштабної війни.

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США і Британія, ймовірно, дозволили Україні бити по РФ / колаж: Главред, фото: Офіс президента, defense.gov

Сполучені Штати і Велика Британія надали Києву дозвіл на удари далекобійними ракетами по об'єктах у тилу Росії, але не оголосили про це офіційно. Про це повідомляє The Guardian.

Видання з посиланням на власні джерела зазначило, що Лондон і Вашингтон вирішили дозволити Україні використовувати ракети дальнього радіусу дії, але ще не готові оголосити про це.

"Розгортання ракет, додають західні чиновники, має бути частиною ширшого плану, спрямованого на припинення повномасштабної війни", - йдеться в повідомленні. відео дня

Крім того, Байден не сприймає версію Путіна про те, що використання Storm Shadow для ударів по цілях у Росії буде рівносильним початку війни НАТО з Москвою.

Що відомо про The Guardian The Guardian - щоденна ліволіберальна газета у Великій Британії, заснована в Манчестері 1821 року під назвою The Manchester Guardian. У 1959 році змінила назву на нинішню, а 1964 року редакція переїхала до Лондона. Недільний випуск оформлений у вигляді газети The Observer.

Удари по території РФ - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Фінляндія та Швеція не обмежували Україну у використанні їхньої зброї для ударів по території Росії. Проте її застосування має відповідати міжнародному праву.

Видання Politico писало, що у вересні може бути ухвалено рішення США і Британією про зняття обмежень для далекобійних ударів України по країні-агресору Росії.

Також говорилось про те, що Україна може отримати дозвіл Сполучених Штатів на далекобійні удари по території країни-агресора РФ, але без використання американської зброї.

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