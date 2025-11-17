Чому 18 листопада не можна важко працювати: яке церковне свято

18 листопада не слід займатися важкою фізичною працею - будь-яка робота цього дня "виснажує силу".

Яке 18 листопада свято / колаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Ви дізнаєтеся:

Народні прикмети і традиції

У вівторок, 18 листопада, віряни святкують день пам'яті святих мучеників Платона і Романа. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке церковне свято 18 листопада

Святий Платон походив із міста Анкіри (нині Анкара, Туреччина). Він був вихований у християнській вірі і з юності вирізнявся мудрістю, добротою і глибоким благочестям. Під час гонінь на християн за імператора Максиміана (бл. 303) він відкрито сповідував свою віру в Ісуса Христа, закликаючи язичників не поклонятися ідолам.

Платон мужньо викривав безглуздість язичницьких жертвоприношень, за що його схопили та привели на суд до правителя Агрипина. Незважаючи на погрози і тортури, святий не зрікся Христа. Його жорстоко катували: різали тіло, обпалювали вогнем, але він залишався непохитним.

Святий Роман був дияконом церкви в Кесарії Палестинській. За часів імператора Діоклетіана він активно підтримував християн, які йшли на муки за віру. Під час гонінь 303 року він відкрито виступив проти язичницького свята, закликаючи людей не брати участі в ідолопоклонстві.

Його схопили, катували і намагалися змусити принести жертву богам. Коли він відмовився, йому відрізали язик, щоб він більше не міг проповідувати істину. Але навіть після цього Роман чудесним чином говорив: Господь дав йому можливість свідчити віру без слів. Після численних тортур святого задушили у в'язниці і він прийняв мученицький вінець.

Що не можна робити 18 листопада

Не слід займатися важкою фізичною працею - будь-яка робота цього дня "виснажує силу".

Не варто розпалювати вогонь без потреби - це може "викликати вітер і холодну зиму".

Забороняється вирушати в далеку дорогу - шлях може бути "важким і слизьким".

Народні прикмети і традиції

Серед наших предків було чимало цікавих прикмет на цей день:

сніг випав на Платона - чекайте на ранню і сувору зиму;

ясний, морозний і тихий день - до сонячної, але холодної зими;

дощ або мокрий сніг - буде зима з відлигами;

південний вітер - чекайте на м'яку й коротку зиму;

туман низько стелиться - йде потепління.

У народі 18 листопада носило назву Платонів день. У народі говорили: "Прийшов Платон - зиму веде за руку". Вважалося, що після цього дня зима вступає у свої права - починаються справжні морози і сніги.

Іменини 18 листопада

Які завтра іменини: Микола, Платон, Роман.

Талісманом людини, народженої 18 листопада, є опал. Цей дорогоцінний камінь відомий людству ще з давніх часів і завжди оточувався легендами про свої магічні та цілющі властивості. Йому приписували здатність відкривати приховані таланти й оберігати здоров'я, зміцнювати імунітет і допомагати в боротьбі з різними недугами.

