"Зимова підтримка": скільки заявок подали українці та коли буде виплата

Коротко:

В Україні продовжує діяти програма "Зимова підтримка"

Від початку дії програми вже 5 мільйонів українців подали заявку на виплату

Кошти надійдуть протягом 10 днів

Від початку дії програми "Зимова підтримка" 5 мільйонів українців подали заявку на виплату тисячі гривень від держави.

Кошти надійдуть протягом 10 днів. Про це 17 листопада повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

"Уже 5 мільйонів українців подали заявку на 1000 грн в межах програми "Зимова підтримка", зокрема 951 613 заявки подано на дітей" - йдеться в повідомленні.

Кошти можна буде спрямувати на оплату комунальних послуг, купівлю ліків, продуктів харчування українського виробництва (окрім підакцизних), книжок, а також використати для благодійних внесків чи оплати поштових послуг.

Подати заявку на участь у програмі можна до 24 грудня.

Як отримати допомогу

Зайдіть у застосунок "Дія" - Сервіси - "Зимова підтримка".

Виберіть, для кого призначена виплата, і натисніть "Далі".

Виберіть картку "Національний кешбек" для виплати.

Підтвердьте, що перебуваєте в Україні, і натисніть "Надіслати".

Після оформлення українці отримають підтвердження про обробку заявки, а кошти будуть нараховані на картку "Національний кешбек". Подати заявку можна до 24 грудня 2025 року, а використати гроші - до 30 червня 2026-го.

Як подати заявку на виплату через "Укрпошту"

З 18 листопада 1000 гривень автоматично отримають на спеціальний рахунок всі пенсіонери та отримувачі соцвиплат, які користуються послугами "Укрпошти". Додатково подавати заяву не потрібно.

Що відомо про "Зимову підтримку"

Нагадаємо, Як повідомляв Главред, президент України доручив уряду запустити комплексну програму зимової підтримки, яка почне діяти вже в грудні. Українці отримають пряму грошову допомогу, яку можна витратити на комунальні послуги, ліки, продукти та базові потреби.

Володимир Зеленський розповідав, що у новому пакеті "Зимової підтримки" збережеться формат прямої грошової підтримки, подібний до торішньої програми.

Крім цього, Зеленський анонсував запуск спеціальної програми транспортної підтримки для всіх українців - "УЗ-3000". У межах програми кожен українець зможе безкоштовно проїхати залізницею до 3000 кілометрів усередині країни.

Про персону: Юлія Свириденко Свириденко Юлія Анатоліївна у вересні 2019 року призначена на посаду заступника Міністра, а з липня 2020 року – першого заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Указом Президента України 22 грудня 2020 року призначена Заступником Керівника Офісу Президента України. А 4 листопада 2021 р. призначена на посаду Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економіки України, йдеться на сайті Кабміну. 17 липня 2025 року призначена на посаду прем'єр-міністра України.

