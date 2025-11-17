Зеленський прибув на переговори з Макроном: з'явились перші подробиці

Володимир Зеленський зустрівся з Макроном на авіабазі у Віллакубле.

https://glavred.net/politics/zelenskiy-pribyl-na-peregovory-s-makronom-poyavilis-pervye-podrobnosti-10716119.html Посилання скопійоване

Зеленський зустрівся з Макроном / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Що відомо:

Володимир Зеленський зустрівся з Еммануелем Макроном

Україна та Франція підписали угоду про посилення ЗСУ

Президент України Володимир Зеленськийзустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Зустріч відбулася на авіабазі 107 у Віллакубле, пише Єлсиейський палац. Очікується, що президенти будуть говорити про посилення оборонної співпраці. Готується підписання угоди про співпрацю в сфері авіації. Мова йде про передачу французьких винищувачів Rafale.

відео дня

Дивіться від із зустрічі двох президентів:

Згодом президенти України та Франції сіли за стіл та підписали історичну угоду про посилення України.

Дивіться відео з підписання угоди між Україною та Францією:

Як раніше писав Зеленський у дописі на Х, із Францією готувалася угода щодо посилення бойової авіації, протиповітряної оборони та інших оборонних можливостей. Очікується, що Франція постачатиме України засоби ППО, військові літаки та ракети для зміцнення української армії в довгостроковій перспективі.

Літаки й зброя для України - новини за темою

Як повідомляв Главред, Україна підписала угоду зі Швецією про придбання від 100 до 150 багатоцільових винищувачів Gripen. Президент Зеленський та прем’єр Швеції Крістерссон домовилися про наміри постачання літаків, які дозволять зміцнити повітряні сили України.

Також Зеленський заявив 23 жовтня, що в Україні наразі немає крилатих ракет Tomahawk, але вони можуть з'явитися.

Крім цього, остаточного рішення щодо Томагавків для України не ухвалено. Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Трамп "почув" запит України, проте стурбований питаннями безпеки США

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред