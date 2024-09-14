Удари зброєю Заходу вглиб РФ: у Зеленського відповіли на погрози Путіна

Якщо агресорка Росія добровільно не хоче припиняти свій терор, потрібно змусити її це зробити, сказав керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

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Путіним рухає страх - Єрмак / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, УНІАН

Погрози керівника країни-агресора Росії Володимира Путіна вказують на його страх. Щоб змусити ворога припинити терор, потрібні сильні рішення, які передбачають знищення військових об'єктів, звідки завдають ударів окупанти. Про це заявив глава Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Російський терор починається на складах зброї, аеродромах і військових базах на території РФ. Якщо Росія не готова припинити терор добровільно, потрібно змусити їх це зробити силою. Будь-які погрози вони роблять від страху втратити можливості вбивати людей", - написав він у своєму Telegram-каналі.

Також Андрій Єрмак наголосив, що скасування ембарго для України на удари вглиб РФ розв'яже проблеми ворожого терору і не дасть змоги йому розширитися на інші світові держави.

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Президент РФ Володимир Путін вибухнув погрозами на адресу Заходу у відповідь на дискусії щодо дозволу Україні бити західною зброєю по російській території.

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Сполучені Штати та Велика Британія вже дозволили Україні наносити удари вглиб території Росії, припустили журналісти The Guardian. Утім, Вашингтон і Лондон офіційних заяв не робили.

Путін може застосувати ядерну зброю в рамках навчань на території Росії у відповідь на дозвіл ЗСУ бити вглиб РФ, вважають у Reuters. Згідно з оцінками експертів, сценарій можливий - Путін, таким чином, може спробувати налякати Захід.

Хто такий Андрій Єрмак Єрмак Андрій — український державний діяч, політик, правник, кінопродюсер, керівник Офісу 6-го Президента України Володимира Зеленського з 11 лютого 2020 року. Входить до складу РНБО України з 12 лютого 2020 року, повідомляє Вікіпедія.

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