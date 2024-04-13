Україна може отримати величезний транш допомоги, йдеться про мільярди - єврокомісар

Україна може отримати один із траншів допомоги вже у квітні, а наступний - у травні.

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Україна може отримати від ЄС великий транс фінансової допомоги / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Україна може отримати велику суму фінансової допомоги від Євросоюзу. Уже у квітні очікується новий транш у розмірі 1,5 мільярда євро. Ще один транш анонсовано на травень. Про це повідомляє єврокомісар і віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс на пресконференції в Брюсселі.

Варто зазначити, що в березні цього року Україна вже отримала перший транш за програмою Ukraine Facility. Його розмір становив 4,5 мільярда євро.

"Наступним кроком буде оцінка Єврокомісією "Українського плану", з метою встановлення щоквартальних індикаторів стану реформ і витрат, з метою відкриття можливості для наступних траншів. Ми завершимо цю роботу дуже швидко і надамо нашу оцінку Раді ЄС. Щойно такі висновки буде ухвалено, це відкриє для України можливість отримати 1,9 млрд євро попереднього фінансування, ймовірно, у травні", - сказав Домбровскіс. відео дня

Військова допомога від США Україні - останні новини

Президент США Джо Байден заявив, що війна в Україні може наблизитися до завершення, коли лідер Палати представників Майк Джонсон винесе питання про військову допомогу Києву на голосування.

Голосування в Палаті представників США, можливо, відбудеться не раніше середини квітня, а може бути й пізніше.

Спікер Палати представників Майк Джонсон заявляв, що документ може містити "деякі важливі нововведення". Зокрема, може йтися про можливість надання кредиту Україні.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак упевнений, що Конгрес США ухвалить новий пакет допомоги Україні. Він сподівається, що це станеться вже у квітні, оскільки Україна наближається до критичного моменту.

Затримка з військовою допомогою США Україні - у чому ризики У Білому визнали, що невирішена ситуація з ухваленням законопроєкту про допомогу ЗСУ в Конгресі поставила під удар становище української армії на передовій. Координатор Ради нацбезпеки зі стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі визнав, що через відсутність допомоги і великий дефіцит боєприпасів українські військові змушені переходити на другу і третю лінії оборони. Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс заявив, що ситуація на фронті залежатиме від того, чи отримає Україна допомогу від США. Якщо Вашингтон зможе надати Києву допомогу, то наприкінці 2024 року Україна диктуватиме власні умови про припинення війни. В іншому разі наступного року умови диктуватиме російський диктатор Володимир Путін. Видання The Washington Post пише, що "політична дисфункція Вашингтона", яка виражається в нездатності США вирішити питання військової підтримки України, може призвести до того, що Київ може отримати допомогу занадто пізно, коли вже буде складно не допустити катастрофи. У матеріалі йдеться про те, що протягом року Україна може втратити "незліченну кількість життів". Можливий і сценарій прориву фронту.

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