РФ піде в новий наступ влітку відразу на 4 напрямках - FT

Видання не виключає, що російські окупанти намагатимуться штурмувати Харків і просуватися в напрямку Києва.

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РФ піде в літній наступ на 4 напрямках / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, Міноборони РФ

Російські окупанти можуть піти в новий наступ уже цього літа. У такому разі ворог атакуватиме на чотирьох напрямках. Про це повідомляє Financial Times, посилаючись на українських і західних офіційних осіб.

У виданні стверджують, що Росія може піти в наступ у Донецькій, Херсонській, Луганській та Запорізькій областях. Також там не виключають штурму в напрямку Харкова або навіть спроб захопити Київ.

Водночас один із західних чиновників каже, що перспективи оперативного прориву з обох боків у 2024 році є невеликими.

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"Україна після невдалого літнього контрнаступу змінює тактику і переходить до "активної оборони". За словами західного чиновника, ця стратегія передбачає не тільки утримання оборонних ліній, а й пошук слабких місць у супротивника у поєднанні з дальніми повітряними ударами - це дасть змогу Україні наростити свої сили цього року та підготуватися до 2025-го, коли контрнаступ матиме більше шансів", - ідеться в матеріалі.

Зазначається, що ще в грудні Міноборони Естонії закликало Україну перейти до "стратегічної оборони", щоб збільшити кількість живої сили, а також потужностей з виробництва зброї. На цьому акцентували увагу і в США.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов вважає, що російські окупанти не мають можливостей для масштабного наступу в Україні цього літа. За його словами, те, що відбувається зараз на фронті, є максимумом їхніх зусиль.

Також полковник Ееро Ребо наголосив, що ЗСУ наразі перебувають в обороні, на фронті відчувається нестача боєприпасів і втома воїнів. Водночас російські окупанти мають тактичну ініціативу, яку не спромоглися розвинути в прорив або досягти значних успіхів.

Окрім цього, аналітики Інституту вивчення війни розповіли, що російські війська просунулися біля українського плацдарму на лівому березі Херсонської області та на островах у річці Дніпро. Геолокаційні кадри показують просування РФ у Кринках і на острові Великий Потьомкін.

Повторний наступ РФ на Харків - прогнози Росія намагається знищити Харків своїми бомбами, дронами та ракетами. Ворог уже збирає сили для наступу на місто. Про це заявив ветеран АТО Євген Дикий. При цьому він вважає, що у ворога зараз немає сил, щоб здійснити цей наступ на Харків. Генерал-лейтенант запасу, екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко також вважає, що росіяни не мають сил для ефективного наступу на Харків з подальшим оточенням міста. Саме тому РФ спробує застосувати іншу тактику, поступово знищуючи квартал за кварталом і перетворюючи Харків на новий Маріуполь. За словами майора Нацгвардії Олексія Гетьмана, російські окупанти планують взяти Харків в облогу, уникаючи прямого удару "в лоб". Росія має намір захопити Харків, а її війська можуть наблизитися до Києва влітку. Однак, Збройні Сили України та Генштаб роблять усе можливе, щоб цього уникнути. Таку думку висловив колишній командувач Сухопутних військ США, генерал Бен Ходжес.

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