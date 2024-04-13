УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

РФ піде в новий наступ влітку відразу на 4 напрямках - FT

Ангеліна Підвисоцька
13 квітня 2024, 15:38оновлено 13 квітня, 16:27
Видання не виключає, що російські окупанти намагатимуться штурмувати Харків і просуватися в напрямку Києва.
російські окупанти, українські військові
РФ піде в літній наступ на 4 напрямках / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, Міноборони РФ

Російські окупанти можуть піти в новий наступ уже цього літа. У такому разі ворог атакуватиме на чотирьох напрямках. Про це повідомляє Financial Times, посилаючись на українських і західних офіційних осіб.

У виданні стверджують, що Росія може піти в наступ у Донецькій, Херсонській, Луганській та Запорізькій областях. Також там не виключають штурму в напрямку Харкова або навіть спроб захопити Київ.

Водночас один із західних чиновників каже, що перспективи оперативного прориву з обох боків у 2024 році є невеликими.

відео дня

"Україна після невдалого літнього контрнаступу змінює тактику і переходить до "активної оборони". За словами західного чиновника, ця стратегія передбачає не тільки утримання оборонних ліній, а й пошук слабких місць у супротивника у поєднанні з дальніми повітряними ударами - це дасть змогу Україні наростити свої сили цього року та підготуватися до 2025-го, коли контрнаступ матиме більше шансів", - ідеться в матеріалі.

Зазначається, що ще в грудні Міноборони Естонії закликало Україну перейти до "стратегічної оборони", щоб збільшити кількість живої сили, а також потужностей з виробництва зброї. На цьому акцентували увагу і в США.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов вважає, що російські окупанти не мають можливостей для масштабного наступу в Україні цього літа. За його словами, те, що відбувається зараз на фронті, є максимумом їхніх зусиль.

Також полковник Ееро Ребо наголосив, що ЗСУ наразі перебувають в обороні, на фронті відчувається нестача боєприпасів і втома воїнів. Водночас російські окупанти мають тактичну ініціативу, яку не спромоглися розвинути в прорив або досягти значних успіхів.

Окрім цього, аналітики Інституту вивчення війни розповіли, що російські війська просунулися біля українського плацдарму на лівому березі Херсонської області та на островах у річці Дніпро. Геолокаційні кадри показують просування РФ у Кринках і на острові Великий Потьомкін.

Повторний наступ РФ на Харків - прогнози

Росія намагається знищити Харків своїми бомбами, дронами та ракетами. Ворог уже збирає сили для наступу на місто. Про це заявив ветеран АТО Євген Дикий. При цьому він вважає, що у ворога зараз немає сил, щоб здійснити цей наступ на Харків.

Генерал-лейтенант запасу, екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко також вважає, що росіяни не мають сил для ефективного наступу на Харків з подальшим оточенням міста. Саме тому РФ спробує застосувати іншу тактику, поступово знищуючи квартал за кварталом і перетворюючи Харків на новий Маріуполь.

За словами майора Нацгвардії Олексія Гетьмана, російські окупанти планують взяти Харків в облогу, уникаючи прямого удару "в лоб".

Росія має намір захопити Харків, а її війська можуть наблизитися до Києва влітку. Однак, Збройні Сили України та Генштаб роблять усе можливе, щоб цього уникнути. Таку думку висловив колишній командувач Сухопутних військ США, генерал Бен Ходжес.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні вторгнення Росії Росія
Реклама

Головне за день

ЗСУ "покришили" сотні штурмовиків РФ: у ворога великі втрати на сході

ЗСУ "покришили" сотні штурмовиків РФ: у ворога великі втрати на сході

17:51 Україна
Україна може отримати величезний транш допомоги, йдеться про мільярди - єврокомісар

Україна може отримати величезний транш допомоги, йдеться про мільярди - єврокомісар

17:46 Україна
РФ кидає в бій "спеців": в ЗСУ розповіли, чи накопичують сили окупанти біля Кринок

РФ кидає в бій "спеців": в ЗСУ розповіли, чи накопичують сили окупанти біля Кринок

17:28 Україна
Всі головні новини

Популярне

Цього від України не очікував ніхто 16384

Цього від України не очікував ніхто

Не так однозначно: ось що насправді означає слово Wi-Fi - правду знали одиниці 4911

Не так однозначно: ось що насправді означає слово "Wi-Fi" - правду знали одиниці

Заливатиме грозовими дощами: в Україну найближчими днями увірветься негода 1706

Заливатиме грозовими дощами: в Україну найближчими днями увірветься негода

Шольц заявив про переговори з Путіним: треба вивести війська 1658

Шольц заявив про переговори з Путіним: треба вивести війська

Останні новини

17:51

ЗСУ "покришили" сотні штурмовиків РФ: у ворога великі втрати на сході

17:46

Україна може отримати величезний транш допомоги, йдеться про мільярди - єврокомісар

17:28

РФ кидає в бій "спеців": в ЗСУ розповіли, чи накопичують сили окупанти біля Кринок

16:53

ЗРК Patriot разом із ракетами: Берлін передасть Києву ще одну батарею ППО

16:44

Молодуха Петросяна вперше показала доньку і назвала незвичайне ім'я

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

16:17

Коли буде готовий законопроєкт про демобілізацію військових: відповідь Міноброни

15:52

"Чудо-зброя" для України: у ЗСУ натякнули, що переломить ситуацію на полі бою

15:38

РФ піде в новий наступ влітку відразу на 4 напрямках - FT

15:12

У саду буде справжній килим із квітів: топ-5 багаторічників для пишної клумби

Реклама
15:12

Сестра Єфросиніної показала дорослу доньку від сина Ющенка

14:56

Шольц заявив про переговори з Путіним: треба вивести війська

14:46

Удар на 650 кілометрів: дрони підірвали потужний військовий радіоцентр РФ

14:19

Несподівана смерть: стала відома причина трагедії сім'ї Кардаш'ян

14:17

Україна має 2 проблеми, які дають перевагу для РФ: в ОП зробили важливу заяву

13:49

Росіяни придумали "чудо-РЕБ", щоб захистити НПЗ від атаки дронів - Defense Express

13:43

Як позбутися високої вологості в квартирі: 5 основних правил, щоб усунути проблему

13:42

РФ б'є по Україні з новою тактикою: у Зеленського назвали цілі ударів ворога

13:32

Рахат-лукум: із чого роблять екзотичні ласощі та кому їх не можна їсти

13:12

"Бо вже той день, коли": рецензія на фільм "Я і Фелікс"

12:36

Я - готовий: український телеведучий в ефірі заявив, що йде на фронтВідео

Реклама
12:36

Потужні вибухи, пожежа і величезний стовп диму: у Луганську "прильоти" по окупантахВідео

12:34

Помилка з шампунем: перукар розповіла, чому необхідно двічі мити голову

12:30

Кущі ломитимуться від плодів: як "обдурити" баклажан і створити йому індійський клімат

11:45

Штурмовики РФ заходять із півночі: ворог прорвався в Богданівку – Міноборони

11:40

"Не як подарунок": Трамп підтримав схвалення допомоги Україні, але з однією умовою

11:39

"Нова масована атака по Україні": аналітики розкрили план Путіна

10:34

"Обстановка на фронті суттєво загострилася": Сирський повідомив про важливі рішення

10:18

Багато хто припускається помилки: коли солити гречку під час варіння

09:59

На очільника Херсонської ОВА Прокудіна готували замах: у СБУ розкрили всі деталі

09:33

"Квітень і травень будуть вирішальними": генерал попередив про важкий період для України

09:21

Гороскоп на завтра 14 квітня: Близнюкам - тривожний сон, Терезам - важкі часи

09:00

Для України можливі три варіанти завершення війни, Захід тестує реакцію РФ - Андрусів

08:59

Запеклі бої не припиняються: аналітики розкрили, що відбувається під Часовим Яром

08:35

Найнекорисніші для здоров'я: як ніколи не варто готувати яйця

08:31

Китай почав продавати Росії ще більше товарів для виробництва зброї проти України – АР

08:10

Чому світові лідери не згадали про знищення Трипільської ТЕСПогляд

08:00

Церковне свято 14 квітня: що не можна робити у день трьох святих мучеників

07:39

Загарбники окупували Богданівку в Донецькій області – DeepState

07:10

Знайти дивні шкарпетки за 19 секунд зможуть одиниці: загадка для перевірки уважності

06:10

Цього від України не очікував ніхтоПогляд

Реклама
04:15

Який напій впливає на сон навіть гірше, ніж кава: відповідь вразить

03:53

Не так однозначно: ось що насправді означає слово "Wi-Fi" - правду знали одиниці

03:19

Потрібно знайти мушлю на морському дні за 20 секунд: головоломка на уважність

02:52

Що потрібно зробити 13 квітня, щоб бути завжди здоровим: важливі прикмети дня

02:00

Українка зняла яскравий кліп британській мегазірці Dua Lipa

01:24

Миші більше не будуть проблемою: як позбутись гризунів у домі

00:03

"Хезболла" атакувала Ізраїль десятками ракет: терористи мстяться за ГазуВідео

12 квітня, п'ятниця
23:54

Цих людей вже шукають: у поліції є дані про сотні тисяч "ухилянтів"

22:53

РФ проривається на 3 напрямках: експерт сказав, чому новий наступ відбудеться влітку

22:10

Україна веде переговори про дві батареї Patriot і одну Samp-T: Кулеба заінтригував заявою

Пасха 2024
Великдень 2024 в Україні: дати для православних і католиківВеликдень 2024: що можна і не можна класти у кошик до церквиЯке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рікЩо має бути на столі на Великдень: список страв і традиціїЧому Україна перейшла на новий календар, але Пасха - у травні: як визначається дата
Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп Таро
Лайфхаки
Сад та городУсе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Цікаве
Українська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою Луценко
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти