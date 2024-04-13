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РФ кидає в бій "спеців": в ЗСУ розповіли, чи накопичують сили окупанти біля Кринок

Руслана Заклінська
13 квітня 2024, 17:28
Росіяни розосереджені, розташовані кількома шарами відносно лінії зіткнення якомога глибше, залежно від втрат вони підтягують резерви, розповіла Наталія Гуменюк.
РФ кидає в бій 'спеців': в ЗСУ розповіли, чи накопичують сили окупанти біля Кринок
Росіяни розсереджують сили на Херсонщині, щоб уникнути ударів ЗСУ / Колаж: Главред, фото: 36 окрема бригада морської піхоти імені контр адмірала Михайла Бєлінського, 35 окрема бригада морської піхоти ім.контр-адмірала Михайла Остроградського

В районі плацдармів ЗСУ на лівому березі Дніпра в Херсонській області наразі не спостерігається накопичення російських сил. Проте окупанти постійно підтягують нові резерви в залежності від втрат під час штурмів. Про це заявила в ефірі телемарафону речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

"Бачимо, що вони маневрують своїми ресурсами. Накопичення особового складу - що за цим ховається? Угруповання "Днєпр" російських військ, яке там знаходиться, досить багаточисельне, воно має ресурс і живої сили, і техніки, але він розсереджений", - зазначила речниця.

За її словами, російські окупанти усвідомлюють, що ЗСУ вивчають їх скупчення і готові працювати по них. У зв'язку з цим російські сили розосереджуються та регулярно підсилюють свої ряди.

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"Звісно вони розосереджені, розташовані кількома шарами відносно лінії бойового зіткнення якомога глибше. І виходячи з безпосередніх втрат на лінії зіткнення, вони підтягують час від часу з глибини тимчасово окупованої материкової частини ресурси", - розповіла вона.

За добу ворог провів шість безуспішних штурмів в районі плацдарму українських військ на лівому березі Дніпра. Щодо резервів у Криму, Гуменюк зазначила, що це поки далека перспектива.

"Вони поки пораються тим, що є неподалік. І оці ротації підрозділів більше прив’язані до штурмів, коли великі втрати, а вони щоденні, вони підтягують наступні десантно-штурмові, спеціальні підрозділи. Зараз вони зосереджені на тому, щоб підтягнути чергову партію спеців на штурми, бо успіхів немає", - додала речниця.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Як повідомляв Главред, бої за Богданівку на Бахмутському напрямку тривають. Вночі штурмові групи ворога пробилися на північну околицю міста, проте зараз воно перебуває під контролем Сил оборони.

Також головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що обстановка на фронті різко загострилася внаслідок активізації окупантів після президентських виборів у Росії. Ворог атакує позиції на Лиманському, Бахмутському та Покровському напрямках, використовуючи бронетехніку та танки.

Крім цього, аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що позиційні бої тривають по всій лінії фронту. Звіт ISW підтверджує запеклі бої під Часовим Яром, але змін у лінії фронту не зафіксовано.

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