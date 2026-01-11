Студенти 25+ років можуть втратити відстрочку: у Раді готують зміни до мобілізації

У Раді готують закон про скасування відстрочки для чоловіків віком понад 25 років.

У Раді готують радикальні зміни до мобілізації

Частина чоловіків може втратити відстрочки від мобілізації

У Раді готують відповідний законопроект

В Україні планують скасувати відстрочки для чоловіків віком від 25 років, які вирішили здобути вищу, передвищу чи професійну освіту. У Верховній Раді готують відповідний законопроект. Про це повідомив народний депутат, голова комітету ВР з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак в ефірі телемарафону.

У студентів 25+ років планують забрати відстрочку від мобілізації: Верховна Рада готує законопроєкт

"Це радикально достатньо, але це потрібно робити, якщо ми говоримо про безпеку нашої країни", - вважає нардеп.

За його словами, до 2022 року у системі вищої та фахової передвищої освіти навчалося приблизно 30 тисяч чоловіків віком від 25 років, але зараз цей показник становить 250 тисяч.

"Державна служба якості освіти вже зробила велику кількість перевірок, у результаті яких було відраховано майже 50 тисяч людей, які насправді не навчалися, а лише формально ховалися в цих закладах освіти", - сказав Бабак.

Він додав, що також перевірялося керівництво навчальних закладів.

Дивіться відео, у якому Бабак розповів про те, що у студентів 25+ років планують забрати відстрочку від мобілізації:

Коли в Україні можуть скасувати мобілізацію - прогноз

Зеленський заявив, що мобілізацію в Україні можуть скасувати після укладення мирної угоди. Він наголосив, що за умови укладення угоди мобілізацію в Україні можна трансформувати чи взагалі не проводити.

За його словами, найголовніше – це не втратити військо та не втратити позиції, адже це може бути небезпечним для країни.

Як писав Главред, Верховна Рада ухвалила рішення продовжити дію воєнного стану та загальної мобілізації до 3 лютого 2026 року. До цього часу в країні діятимуть чинні правила призову, а військовозобов’язані, які не мають підстав для відстрочки чи бронювання, можуть отримати повістку та бути призваними до війська.

Колишній співробітник СБУ та військовий експерт Іван Ступак вважає, що мобілізація в Україні продовжиться, навіть якщо інтенсивність бойових дій знизиться.

Нещодавно Кабінет Міністрів України оновив порядок оформлення військово-облікових документів, зробивши їх повністю електронними.

Про персону: Сергій Бабак Сергій Віталійович Бабак (нар. 31 липня 1978, Київ) — український політик, юрист, економіст, психолог. Доктор технічних наук-рішення скасовано, кандидат економічних наук, співзасновник Ukrainian Heritage Foundation, куратор освітнього напряму Українського інституту майбутнього. Голова комітету з питань освіти, науки та інновацій у Верховній Раді України IX скликання (з 29 серпня 2019 року), пише Вікіпедія.

