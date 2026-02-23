Рус
"Якщо складаємо лапки догори, то все": Жданов назвав рік завершення війни

Руслана Заклінська
23 лютого 2026, 12:54
Військовий експерт Олег Жданов переконаний, що справедливий миру 2026 році неможливий.
Жданов назвав термін справедливого завершення війни / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада

Ключові тези Жданова:

  • У 2026 році мир на умовах України малоймовірний
  • РФ прагне ліквідувати Україну
  • Справедливий мир можливий не раніше кінця 2027 року

Завершення активних бойових дій у 2026 році на прийнятних для України умовах малоймовірне. Справедливе завершення війни можливе не раніше, ніж через два роки. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов.

"Таких передумов немає. Завершення бойових дій на умовах Росії може відбутися хоч завтра. Якщо ми підписуємо капітуляцію, складаємо лапки догори, то все. Але – російська експансія піде аж до Львова. У такому випадку війська РФ інфільтруються на всю глибину території нашої країни", - пояснив експерта.

За його словами, завдання Росії полягає у ліквідації України як держави та денаціоналізація населення.

"Якщо ж ми говоримо про припинення бойових дій на наших умовах, то це можливо років через два, не менше. Лише до кінця 2027 року можуть скластися умови, коли РФ буде змушена піти на реальні переговори і приймати наші умови", - додав Жданов.

Коли може завершитися війна в Україні - прогноз військового

Командир 429-ї окремої бригади безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко зазначив, що до кінця 2026 року через низку проблем Росія може втратити спроможність вести активні бойові дії в Україні. За його словами, коли РФ вичерпає фінансові ресурси для війни, Москві доведеться сідати за стіл переговорів.

"2027 рік стане роком, коли Росія не буде мати спроможності нарощувати потенціал для окупації України, для знищення української держави. І перша половина року - це буде гальмівний шлях інтенсивності ведення бойових дій. І до середини року, цілком ймовірно, що може бути підписана мирна угода", - припустив Федоренко.

Війна в Україні - останні новини

Нагадаємо, повномасштабне вторгнення Росії в Україну триває понад 1400 днів, тобто довше за радянську кампанію проти нацистів у Другій світовій війні. За два роки війська РФ просунулися лише на кілька десятків кілометрів у Донецькій області, але перспективи швидкого миру залишаються мінімальними через жорсткі умови Росії та стратегічні цілі Кремля.

Також головком ЗСУ Олександр Сирський розповів, що у 2025 році Росія планувала великий наступ на Донбас і сусідні області, але українське командування зірвало ці плани. Завдяки контрнаступам в Україні та ударам по цілях у РФ ворог не просунувся на південному сході, зазнав значних втрат і не зміг використати Чорноморський флот у Севастополі.

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський заявив, що перемога України - це не лише повернення територій, а передусім збереження людей і незалежності. Він наголосив, що поспішні спроби відвоювати землі зараз призвели б до великих втрат, а справжня перемога прийде з поверненням усіх українських земель.

Читайте також:

Про персону: Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер.

З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Олег Жданов війна Росії та України
Війська РФ взяли в оточення: Сирський заявив про зрив планів Кремля у війні

Війська РФ взяли в оточення: Сирський заявив про зрив планів Кремля у війні

У Кремлі вигадали нову "столицю" Київської Русі — куди її "перенесли" з Києва

У Кремлі вигадали нову "столицю" Київської Русі — куди її "перенесли" з Києва

Вони піднімуться на новий рівень: п’ятьох знаків зодіаку торкнеться рука долі

Вони піднімуться на новий рівень: п’ятьох знаків зодіаку торкнеться рука долі

"Песимістичні прогнози": Мозгова висловилася про шлюб з Аксельродом

"Песимістичні прогнози": Мозгова висловилася про шлюб з Аксельродом

Карта Deep State онлайн за 23 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 23 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

