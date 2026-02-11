Рус
"Справедливі правила гри": ВРУ схвалила відстрочку для контрактників 18-24 років

Віталій Кірсанов
11 лютого 2026, 14:13
Міністр оборони Михайло Федоров подякував парламентарям за прийняття змін.
ВРУ схвалила відстрочку для контрактників 18-24 років
ВРУ схвалила відстрочку для контрактників 18-24 років / колаж: Главред, фото: t.me/yzheleznyak, ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Рада прийняла відстрочку для контрактників віком 18-24 років
  • Рішення підтримали 243 нардепи

Верховна Рада прийняла в другому читанні закон про надання відстрочки на рік від призову на військову службу особам, які відслужили в рамках "Контракту 18-24". Про це стало відомо з трансляції засідання парламенту в середу, 11 лютого. За законопроект №13574 проголосували 243 народних депутати.

Документ встановлює, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації протягом 12 місяців з дня звільнення з військової служби військовозобов'язані та резервісти, які під час дії воєнного стану були прийняті на військову службу за контрактом строком на один рік з числа громадян віком від 18 до 25 років і звільнені з військової служби.

Такі особи у зазначений період можуть бути призвані на військову службу за їх згодою.

Встановлюється, що тимчасово, в період дії воєнного стану в Україні та протягом двох років після його припинення або скасування, граничний вік перебування на державній службі, а також в органах місцевого самоврядування застосовується з урахуванням підвищення такого граничного віку на п'ять років.

Такі особи в зазначений період можуть бути призвані на військову службу за їх згодою.

Міністр оборони Михайло Федоров подякував парламентаріям за прийняття змін, які гарантують військовослужбовцям в рамках "Контракту 18-24" обов'язкове право на відстрочку від мобілізації після завершення служби.

"Це про справедливі правила гри для молодих людей, які свідомо обирають захищати країну, довіру до держави і сучасний підхід до формування професійної армії. Є ще ряд норм, які необхідно прийняти. Будемо над цим працювати", - написав він у Telegram.

Інфографіка: Главред

Чи можуть українців мобілізувати, якщо у них зникла відстрочка в Резерв+

Головред писав, що за словами адвоката Катерини Аніщенко, відсутність відстрочки може стати підставою для мобілізації. Якщо у людини є документи на підтвердження можливості отримати відстрочку, але вона не підтягнулася, то в ідеальному варіанті таку людину відпустять додому з повісткою про те, в яку дату потрібно з'явитися. Тобто під підпис.

Аніщенко додала, що судова практика показує, що якщо у людини є право на відстрочку, але громадянин не подав відповідну заяву, це виключно відповідальність самого військовозобов'язаного.

Відстрочка від мобілізації в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що в Україні планують скасувати відстрочки для чоловіків віком від 25 років, які вирішили здобути вищу, передвищу або професійну освіту. У Верховній Раді готується відповідний законопроект.

Військовослужбовці за "Контрактом 18-24" повинні отримати обов'язкове право на відстрочку. Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.

За його словами, важливою частиною цього контракту для військових є можливість отримати відстрочку від мобілізації на рік після завершення служби. Тому команда Міноборони разом з Комітетом з питань національної безпеки, оборони та розвідки доопрацювала відповідний законопроект.

Раніше повідомлялося, що в Україні завершився черговий етап автоматичного продовження відстрочок від мобілізації. 90% військовозобов'язаних отримали підтвердження без будь-яких заяв.

Про особистість: Михайло Федоров

Федоров Михайло - український підприємець і державний діяч. З 29 серпня 2019 року - віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України в уряді Олексія Гончарука і Дениса Шмигаля. З 14 січня 2026 року - міністр оборони України. Ініціатор електронного сервісу державних послуг "Дія". Наймолодший міністр в історії української політики.

У минулому народний депутат України IX скликання. Учасник списку "Forbes 30 до 30" як молодий візіонер. Радник Президента (поза штатом) з цифрового напрямку. Керівник digital-напрямку передвиборчої кампанії кандидата в президенти України Володимира Зеленського 2019 року.

Член Ради національної безпеки і оборони України з 19 березня 2021 року. Член Ставки Верховного Головнокомандувача України з 22 листопада 2023 року.

