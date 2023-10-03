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Загроза ядерного удару РФ: українців попередили про найгірший сценарій

Олексій Тесля
3 жовтня 2023, 02:40
Росія взяла курс на подальше ядерне залякування заходу, вважає Михайло Гончар.
Михайло Гончар, ядерка
Михайло Гончар розповів про загрозу застосування ядерної зброї / Колаж: Главред, фото: фото ua.depositphotos.com, УНІАН

Ризик застосування ядерної зброї однією з держав, що володіє таким видом озброєнь, залишається високим, заявив президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайло Гончар.

Як підкреслив він в інтерв'ю Главреду, не виключено, що з часом ядерні арсенали РФ могли значно застаріти.

"Якщо за стратегічними арсеналами ще більш-менш стежили, то тактична зброя, на мій суб'єктивний погляд, виявилася більш запущеною", - говорить експерт.

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Разом з тим він пояснив, що для того, щоб перейти до якогось практичного застосування наявного арсеналу, потрібно провести випробування.

"І одна зі сходинок подальшої ескалації полягатиме в тому, що хтось (а це, зрозуміло, Росія) проведе випробування десь на Арктичному архіпелазі, де традиційно вони більшою мірою проводилися", - не виключив він.

Разом з тим співрозмовник вважає, що Росія взяла курс на подальше ядерне залякування Заходу і світу в цілому, а також на проведення випробувань.

"І хоча договірна база про обмеження стратегічних наступальних озброєнь припинила дію, але документ, в якому зафіксовано згоду сторін припинити випробування ядерної зброї, діє. Але, як ми розуміємо, враховуючи те, що Росія ігнорує міжнародне право як таке, звинувачуючи всіх інших в його порушенні, вони можуть спокійно проігнорувати це і сказати, що вони стурбовані власною безпекою, тому що на них насувається ядерна загроза з боку Сполучених Штатів", - додав Гончар.

Хто такий Михайло Гончар

Гончар Михайло Михайлович (нар. 17 лютого 1963) — український експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин. Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", головний редактор часопису "Чорноморська безпека", пише Вікіпедія.
У 2000-х роках працював у системі нафтогазового комплексу України, займаючи відповідальні посади. Досліджував питання енергетичної безпеки, міжнародних енергетичних відносин, нафтогазового сектору, нетрадиційних вуглеводнів, реформування енергетичного сектору, глобальних енергетичних ринків. Був експертом української частини міжурядових комісій з економічного співробітництва з Німеччиною, Польщею, Словаччиною, Чехією, Казахстаном, Азербайджаном, Грузією, Туреччиною.

З 2007 року працює в неурядовому секторі — спочатку очолював енергетичні програми і київське представництво "Номос-Енергія" аналітичного центру "Номос", а у 2009 році заснував і очолив аналітичний Think Tank Центр глобалістики "Стратегія ХХІ". Головний редактор часопису "Чорноморська безпека" (з 2017 року). Автор, співавтор та редактор низки книг та публікацій з проблематики енергетики, енергетичної безпеки, міжнародних відносин, виданих як в Україні, так і у Польщі, Словаччині, Німеччині, Великій Британії, Туреччині, Нідерландах, Фінляндії тощо. З 2016 року — член Державного комітету з промислової політики. Має статус асоційованого експерта Центру Разумкова та Центру дослідження Росії.

Раніше президент Фінляндії Сауле Нііністьо заявив про те, що ризик використання ядерної зброї величезний. Сауле Нііністьо нагадує Європі бути обачними щодо ризиків ескалації повномасштабної війни країни-агресора Росії проти України.

Нагадаємо, раніше Гончар розповів про те, чи готовий Захід надати "ядерну парасольку". Експерт вважає, що так чи інакше, членство НАТО - це те, що сьогодні виглядає єдиною гарантією безпеки.

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ядерна зброя Михайло Гончар
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