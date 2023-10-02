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Чи готовий Захід надати "ядерну парасольку": Гончар розкрив, що Україну чекатиме далі

Юлія Куришко
2 жовтня 2023, 15:15 оновлено 2 жовтня, 15:42
Експерт вважає, що так чи інакше, членство НАТО - це те, що сьогодні виглядає єдиною гарантією безпеки.
Чи готовий Захід надати 'ядерну парасольку': Гончар розкрив, що Україну чекатиме далі
Гончар розповів про застосування ядерної зброї РФ / колаж: Главред, фото: Главред, ua.depositphotos.co

В інтервʼю Главреду президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайло Гончар розповів, чи готові Україні надати "ядерну парасольку" - що чекатиме Україну далі.

Гончар розповів, що Україна навряд чи зможе щось зробити в осяжній перспективі з точки зору власної ядерної програми, тому що на це потрібні колосальні кошти і ресурси.

"Та й з таким підходом більше проблем аніж вирішення. Те, що стосується гарантій безпеки, але не тих, про які говорять, бо самі ці слова вже стали елементом обману, адже ми одразу згадуємо Будапештський меморандум", - додав він.

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Експерт вважає, що так чи інакше, членство НАТО - це те, що сьогодні виглядає єдиною гарантією безпеки. Без якихось особливих умов, коли Україні пропонуватимуть модифіковану версію п'ятої статті Статуту НАТО, і все може вилитись з той самий Будапештський меморандум

"Де буде зафіксовано, що там нададуть дипломатичну, політичну підтримку, але не буде ось цієї ядерної парасольки, яку мають інші країни-члени НАТО. Тому ставку потрібно робити на це, а далі дивитись по ходу і переконувати партнерів, що потрібно відійти від страусиної політики до реальної політики не просто стримування, а до приборкання Росії спільними зусиллями. І, відповідно, має бути зміна формули від "допомагати, скільки потрібно" до перемоги України та покарання РФ не лише репараціями, але й денуклеаризації", - зазначив Гончар.

Експер заявив, що поки постановка питання у міжнародного порядку денному збоку низки столиць Заходу і передусім Вашингтону полягає в тому, щоб повернутись до діалогу про стратегічну стабільність. Таким чином путінський режим буде почувати себе відносно спокійно продовжувати ядерний шантаж не лише України, а й усього світу.

Хто такий Михайло Гончар

Гончар Михайло Михайлович (нар. 17 лютого 1963) — український експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин. Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", головний редактор часопису "Чорноморська безпека", пише Вікіпедія.
У 2000-х роках працював у системі нафтогазового комплексу України, займаючи відповідальні посади. Досліджував питання енергетичної безпеки, міжнародних енергетичних відносин, нафтогазового сектору, нетрадиційних вуглеводнів, реформування енергетичного сектору, глобальних енергетичних ринків. Був експертом української частини міжурядових комісій з економічного співробітництва з Німеччиною, Польщею, Словаччиною, Чехією, Казахстаном, Азербайджаном, Грузією, Туреччиною.

З 2007 року працює в неурядовому секторі — спочатку очолював енергетичні програми і київське представництво "Номос-Енергія" аналітичного центру "Номос", а у 2009 році заснував і очолив аналітичний Think Tank Центр глобалістики "Стратегія ХХІ". Головний редактор часопису "Чорноморська безпека" (з 2017 року). Автор, співавтор та редактор низки книг та публікацій з проблематики енергетики, енергетичної безпеки, міжнародних відносин, виданих як в Україні, так і у Польщі, Словаччині, Німеччині, Великій Британії, Туреччині, Нідерландах, Фінляндії тощо. З 2016 року — член Державного комітету з промислової політики. Має статус асоційованого експерта Центру Разумкова та Центру дослідження Росії.

Нагадаємо, що РФ, Китай і США підвищили активність на ядерних полігонах. Аналітики в США не виключають, що Китай, Росія і Сполучені Штати можуть вести підготовку до нових випробувань, пов'язаних з ядерними озброєннями.

Жданов озвучив хард-варіант завершення війни в Україні. Експерт вважає, що ядерної катастрофи не уникнути. Але це будуть не обстріли Росією наших ядерних об'єктів.

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війна в Україні ядерна зброя Михайло Гончар
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