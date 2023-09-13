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"На світ чекає велика ядерна війна з РФ": публіцист описав найгірший сценарій

Альона Вороніна
13 вересня 2023, 02:30
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Якщо Захід спробує зберегти нинішню систему в РФ, то окупанти залижуть рани і заявлять: "Батьки воювали – можемо повторити". Тоді світу загрожує велика війна.
Ядерная война, Александр Сотник
Світ отримає ядерну війну, якщо дозволить РФ зализати рани, вважає Сотник/ ua.depositphotos.com, Главред

Якщо західні держави підтримуватимуть ідею того, що у країні-агресорці Росії потрібно зберегти нинішню систему з російським диктатором Володимиром Путіним на чолі або без нього, то через якийсь час система в РФ залиже свої рани і влаштує у світі нову ще більшу війну. І та війна точно буде ядерною.

У росіян нікуди не подінуться реваншистські настрої. Таку думку висловив журналіст, письменник і публіцист, головний редактор каналу Sotnik-TV Олександр Сотник під час чату на Главреді.

"Не знаю, яким чином хотів би розрулити ситуацію Захід. Але, мені здається, якщо Захід на таке піде, система залиже свої рани, а її реваншистські та зонівські настрої нікуди не подінуться, і тоді через певну кількість років світ отримає дуже велику війну, вже точно ядерну. Реваншисти не заспокояться: зараз було "діди воювали – можемо повторити", а потім буде "батьки воювали – можемо повторити", – зазначив публіцист.

Він наголосив, що "цю печеру потрібно випалювати, щоб вона фізично не могла зростися, відновитися і знову зайнятися людоїдством у планетарному масштабі".

Сотник зазначив, що зараз ми спостерігаємо ренесанс необільшовизму, торжество якого можна побачити у Росії, Китаї та КНДР. А якщо це перекинеться ще у на Африку, тоді "всім мало не здасться", вважає публіцист.

"Матка червоної лепри повинна бути знищена, і тоді ми одразу побачимо, як моментально зменшиться кількість терористів в світі, як зміниться політичний вектор у Китаї, як заткнеться Кім Чен Ин. Джерело, головний лепрозорій, який зараз збудився і загрожує всьому світу, і є першопричиною всіх бід", – наголосив Сотник.

Дивіться відео чату на Главреді з Олександром Сотником:

Хто такий Олександр Сотник

Олександр Сотник (творче ім'я – Саша Сотник) – письменник, публіцист, автор-виконавець пісень, диктор радіо і телебачення, блогер. Творець і автор каналу Sotnik-TV. Виступає з жорсткою критикою російської влади. 11 березня 2010 підписався під зверненням "Путін повинен піти". Під час російсько-української війни неодноразово виступав з осудом російської збройної агресії проти України, пише Вікіпедія.

Можливість розпаду Росії

Раніше експерт з питань міжнародної безпеки, аналітик Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак висловив думку, що світ не підштовхує РФ до розпаду, але це станеться за однієї причини. Інші держави бояться пришвидшувати розпад Росії, бо не хочуть брати на себе відповідальність за ризики і наслідки.

Виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов висловив думку, що розпад РФ може запуститися за одним сценарієм. Коли соціальні проблеми в Росії накладуться на економічні, то можуть втілитися у життя радикальні сценарії.

Полковник запасу, військовий експерт Олег Жданов зазначав, що Пригожин з того світу не дає Путіну спокою, буде новий бунт ПВК "Вагнера". Відхід вагнерівців з РБ може бути прикриттям для переміщення у Росію для нового бунту. Події в РФ можуть бути стрімкими через зміну балансу між баштами Кремля.

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новини Росії війна в Україні вторгнення Росії Олександр Сотник
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