"На світ чекає велика ядерна війна з РФ": публіцист описав найгірший сценарій

Якщо Захід спробує зберегти нинішню систему в РФ, то окупанти залижуть рани і заявлять: "Батьки воювали – можемо повторити". Тоді світу загрожує велика війна.

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Світ отримає ядерну війну, якщо дозволить РФ зализати рани, вважає Сотник/ ua.depositphotos.com, Главред

Якщо західні держави підтримуватимуть ідею того, що у країні-агресорці Росії потрібно зберегти нинішню систему з російським диктатором Володимиром Путіним на чолі або без нього, то через якийсь час система в РФ залиже свої рани і влаштує у світі нову ще більшу війну. І та війна точно буде ядерною.

У росіян нікуди не подінуться реваншистські настрої. Таку думку висловив журналіст, письменник і публіцист, головний редактор каналу Sotnik-TV Олександр Сотник під час чату на Главреді.

"Не знаю, яким чином хотів би розрулити ситуацію Захід. Але, мені здається, якщо Захід на таке піде, система залиже свої рани, а її реваншистські та зонівські настрої нікуди не подінуться, і тоді через певну кількість років світ отримає дуже велику війну, вже точно ядерну. Реваншисти не заспокояться: зараз було "діди воювали – можемо повторити", а потім буде "батьки воювали – можемо повторити", – зазначив публіцист.

Він наголосив, що "цю печеру потрібно випалювати, щоб вона фізично не могла зростися, відновитися і знову зайнятися людоїдством у планетарному масштабі".

Сотник зазначив, що зараз ми спостерігаємо ренесанс необільшовизму, торжество якого можна побачити у Росії, Китаї та КНДР. А якщо це перекинеться ще у на Африку, тоді "всім мало не здасться", вважає публіцист.

"Матка червоної лепри повинна бути знищена, і тоді ми одразу побачимо, як моментально зменшиться кількість терористів в світі, як зміниться політичний вектор у Китаї, як заткнеться Кім Чен Ин. Джерело, головний лепрозорій, який зараз збудився і загрожує всьому світу, і є першопричиною всіх бід", – наголосив Сотник.

Дивіться відео чату на Главреді з Олександром Сотником:

Хто такий Олександр Сотник Олександр Сотник (творче ім'я – Саша Сотник) – письменник, публіцист, автор-виконавець пісень, диктор радіо і телебачення, блогер. Творець і автор каналу Sotnik-TV. Виступає з жорсткою критикою російської влади. 11 березня 2010 підписався під зверненням "Путін повинен піти". Під час російсько-української війни неодноразово виступав з осудом російської збройної агресії проти України, пише Вікіпедія.

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