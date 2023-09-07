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Загроза ядерного удару РФ: експерт оцінив небезпеку з Білорусі

Олексій Тесля
7 вересня 2023, 02:40
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В Україні практично немає об'єктів, які можуть бути метою для застосування ядерної зброї РФ, вважає Олександр Кочетков.
Загроза ядерного удару РФ: експерт оцінив небезпеку з Білорусі
Олександр Кочетков оцінив загрозу ядерного удару РФ / колаж: Главред, скріншот: відео Youtube, фото: ua.depositphotos.com

Країна-агресор РФ навряд чи планує застосування ядерної зброї по території України, зокрема з Білорусі, заявив політичний аналітик Олександр Кочетков.

"Сьогодні ні я особисто, ні експертне середовище не бачать такої можливості. Це абсолютно ні на що не впливає, не додає Росії потужності щодо агресії проти України, не впливає на протистояння з боку НАТО", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт вважає, що в Україні практично немає об'єктів, які можуть бути метою для застосування такої зброї.

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"Та й Кремль попереджений про відповідь, яка може бути як після застосування ядерної зброї, так і превентивно", - зазначив він.

Співрозмовник вважає, що попереднім етапом повинні стати випробування цієї зброї Росією.

"Зараз зберігається інтрига, але як тільки РФ проведе ядерні випробування і невдало, тоді всі дізнаються, що "король голий". Тому вони і побоюються, тому і підвищеної загрози використання такої зброї немає", - додав Кочетков.

Раніше Кирило Буданов пояснив, як Кремль намагається обдурити Лукашенка з ядерною зброєю. Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів, які ядерні боєголовки і навіщо Росія відправляє до Білорусі.

Хто такий Олександр Кочетков

Олександр Кочетков – аналітик, політтехнолог, іміджмейкер. У минулому інженер-конструктор КБ "Південне" і заступник керівника пресслужби президента України.

Нагадаємо, раніше Олександр Лукашенко сказав, що більша частина тактичної ядерної зброї Росії вже привезли на територію РБ. За його словами, Захід нібито "не відстежив" переміщення озброєнь.

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ядерна зброя Олександр Кочетков війна Росії та України
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