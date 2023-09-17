'Ризик застосування ядерної зброї величезний': президент Фінляндії про війну

Навіть дрібниці можуть дуже сильно змінити ситуацію, і, на жаль, у гірший бік, вважає Нііністьо.

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Президент Фінляндії розкрив про рищики ескалації війни / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, pixabay.com

Президент Фінляндії Сауле Нііністьо нагадує Європі бути обачними щодо ризиків ескалації повномасштабної війни країни-агресорки Росії проти України.

Нііністьо в інтерв’ю The New York Times розповів, що війна проти України триватиме довго, й хоча вторгнення Росії в лютому 2022 року стало "тривожним сигналом" для Європи і НАТО, але зараз цей факт уже поступово забувається.

"Ми перебуваємо в дуже чутливій ситуації. Навіть дрібниці можуть дуже сильно змінити ситуацію, і, на жаль, у гірший бік. У цьому полягає ризик такої широкомасштабної війни. Ризик застосування ядерної зброї величезний", - наголосив фінський президент. відео дня

Він також виступив на захист обережної політики таких держав, як США й Німеччина, щодо надання Україні того чи іншого озброєння, зокрема для ударів по окупованому Росією Криму.

"Є різниця між тими, хто несе відповідальність, і тими, хто її не несе… І я просто хотів би зазначити: якщо буде ескалація до великої війни, це буде світова війна, і тоді ядерний ризик стає явно більшим", - додав він.

Нагадаємо, що Жданов озвучив хард-варіант завершення війни в Україні. Військовий експерт зауважив, що за лайт-варіантом, війна може закінчитись без застосування ядерної зброї.

Ядерна зброя не врятує РФ від неминучого програшу у війні. Олександр Кочетков розповів, чи становить загрозу для України ядерна зброя РФ у Білорусі та чого насправді Росія хоче досягти ядерним шантажем.

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