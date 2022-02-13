Загроза вторгнення РФ і блокада авіаперельотів: Кабмін готує термінове засідання

Кабмін / kmu.gov.ua

Сьогодні, 13 лютого, Кабмін збереться на термінове засідання. Як повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, воно відбудеться о 20:00.

Повідомляється, що на ньому повинні прийняти проекти урядових рішень, розроблені сьогодні Мінінфраструктури, які допоможуть авіакомпаніям у відносинах зі страховиками, "щоб рейси в Україну і з України продовжували здійснюватися".

"Хоча мова йде про господарські відносини між приватними компаніями, держава підтримає українських авіаперевізників, щоб страхові компанії були впевнені - в Україну можна літати і ніяких проблем немає", - заявив Тимошенко.

Що заявив Денис Шмигаль

Кабінет Міністрів має намір дати всім авіаперевізникам фінансові гарантії в безпеці польотів над небом України. З такою ініціативою на нараді уряду виступив прем'єрміністр Денис Шмигаль.

Авіасполучення в Україні

Минулого тижня РФ опублікувала в системі для оповіщення пілотів NOTAM повідомлення, в якому оголосила тимчасово небезпечною зоною частину повітряного простору над Чорним морем через власні навчання.

Реклама

Але так як відповідальність за повітряний рух в просторі над відкритим морем лежить на Україні, відповідно вона і повинна попередити про потенційну небезпеку.

Можливе вторгнення Росії в Україну

Видання Spiegel повідомило з посиланням на дані ЦРУ і американських військових, що напад Росії на Україну може статися в найближчу середу, 16 лютого.

Радник президента Сполучених Штатів з національної безпеки Джейк Салліван також заявив, що Російська Федерація може почати вторгнення в Україну під час проведення Олімпійських ігор у Пекіні — напад може статися до 20 лютого.

Президент США Джо Байден під час відеоконференції з лідерами країн ЄС і НАТО також назвав передбачуваною датою вторгнення Росії в Україну 16 лютого.

З позицією президента США не погодився Брюссель і Лондон. Як пише Politico, представник Великобританії сказав, що у них "інша інтерпретація" розвідданих на 16 лютого і, загалом, в Європі "інша картина" того, що відбувається.

Два дипломати з ЄС висловили ще більш скептичну позицію. Один з них заявив, що в Європі "відмовляються таке купувати".

читайте такожДо ночі 14 лютого - повернутися в Україну: у Зеленського звернулися до депутатів Верховної Ради

Читайте також: