В ЄС не забороняли польоти над Україною: в Офісі президента звернулися до українців

Авіасполучення з Україною / pixabay, ОП

Заступника голови Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що Європейське агентство авіаційної безпеки (EASA) не давало рекомендації обмежити польоти над Україною.

За його словами, повітряний простір країни залишається відкритим.

"Небо над Україною відкрито, влада не приймала жодних рішень щодо закриття повітряного простору. EASA також не давало рекомендацій обмежити польоти в повітряному просторі України", - написав у Facebook Тимошенко.

Заступник голови Офісу президента підкреслив, що керівництво країни користується фактами, а не припущеннями. За його словами, більшість авіакомпаній продовжують польоти в повітряному просторі України без обмежень.

"Україна готова підтримати авіаперевізників, найближчим часом будуть ініційовані необхідні урядові рішення. Також продовжимо роботу з міжнародними партнерами", - додав Тимошенко.

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Закрите небо з Україною

Раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що обмежувати повітряний простір над Україною через загрозу вторгнення Росії поки не мають наміру.

"Україна не бачить сенсу в закритті повітряного простору. Це нонсенс. І, на мій погляд, це чимось нагадує часткову блокаду", - сказав Подоляк.

Цю інформацію підтвердили і в Міністерстві інфраструктури України.

Нагадаємо, раніше літаку авіакомпанії SkyUp, який летів з Португалії до Києва, лізингодавець заборонив влітати у повітряний простір України. Повітряне судно з пасажирами приземлилося в Молдові, а пасажири будуть доставлені в Україну на автобусах.

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