Україна просить авіакомпанії не літати над відкритими водами Чорного моря з 14 лютого

Літак / pixabay

З 14 по 19 лютого Україна офіційно рекомендує авіакомпаніям не виконувати польоти над відкритими водами Чорного моря через російські навчання.

Як повідомив глава Украероруху Андрій Ярмак, вже з завтрашнього дня, 14 лютого, авіакомпаніям рекомендують не виконувати польоти протягом певного проміжку часу над цією зоною і заздалегідь планувати оптимальні маршрути з урахуванням поточної ситуації.

"Ця рекомендація не блокує в цілому польоти над Чорним морем, повітряний простір над територією України відкрито і доступно для польотів", - зазначив Ярмак.

Росія опублікувала в NOTAM повідомлення про небезпеку

Росія оголосила тимчасово небезпечною зоною частину повітряного простору над Чорним морем - з 14 по 19 лютого через власні навчання. А відповідальність за повітряний рух у просторі над відкритим морем лежить на Україні, оскільки Україна єдина міжнародно визнана держава, яка обслуговує повітряний рух у межах Сімферополя і публікує з цього приводу аеронавігаційну інформацію. Публікації РФ по цій зоні після окупації Криму є порушенням закону.

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Закрите небо з Україною

Раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що обмежувати повітряний простір над Україною через загрозу вторгнення Росії поки не мають наміру.

"Україна не бачить сенсу в закритті повітряного простору. Це нонсенс. І, на мій погляд, це чимось нагадує часткову блокаду", - сказав Подоляк.

Цю інформацію підтвердили і в Міністерстві інфраструктури України.

Нагадаємо, раніше літаку авіакомпанії SkyUp, який летів з Португалії до Києва, лізингодавець заборонив влітати у повітряний простір України. Повітряне судно з пасажирами приземлилося в Молдові, а пасажири будуть доставлені в Україну на автобусах.

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