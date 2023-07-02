Загроза теракту на ЗАЕС: Пономарьов відверто відповів, чи перетне Путін червону лінію

Пономарьов підкреслив, що наслідки будуть настільки катастрофічними, що вони не потрібні нікому.

https://glavred.net/ukraine/ugroza-terakta-na-zaes-ponomarev-otkrovenno-otvetil-peresechet-li-putin-krasnuyu-liniyu-10482553.html Посилання скопійоване

Пономарьов відверто відповів, чи перетне Путін червону лінію / Колаж: Главред, фото: скріншот, Главред, Енергоатом

Існує ризик, що російські загарбники підірвуть Запорізьку АЕС. Кілька разів уже були повідомлення про те, що це готується: були витоки, була розвідувальна інформація. Проте насправді в даному випадку більш страшна загроза, ніж її реалізація. Таку думку під час чату на Главреді висловив координатор політичного центру Легіону Свобода Росії, екс-депутат Держдуми РФ, єдиний, хто голосував проти анексії Криму, Ілля Пономарьов.

Як зазначив Пономарьов, наслідки будуть настільки катастрофічними, що вони не потрібні нікому.

Він підкреслив, що наявність загрози може мобілізувати різні західні структури, західних політиків і діячів, які думають, що краще здатися, капітулювати, піти на зустріч, аби не було великої катастрофи.

"Якщо велика катастрофа станеться, це буде те саме, як напад на НАТО – суттєва ескалація і суттєве зниження бар'єру з боку самого Північноатлантичного альянсу. Думаю, що Путін це розуміє і буде провокувати, але остаточну лінію так і не перетне", - додав екс-депутат Держдуми РФ.

Хто такий Ілля Пономарьов Ілля Пономарьов – російський політичний діяч, підприємець у галузі високих технологій. Депутат Державної думи Росії 5-го і 6-го скликань (повноваження припинені достроково). Має громадянство України, розмовляє українською мовою. У серпні 2014 року був змушений покинути Росію, з 2015 року перебуває у США, пише Вікіпедія.

Загроза підриву окупантами Запорізької АЕС

Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що ризик підриву Запорізької АЕС з боку окупантів дійсно існує. Станція замінована, і українській розвідці відомо, що у країни-агресорки є плани, які передбачають створити витік радіоактивних речовин на ЗАЕС.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов сказав, що Росія затвердила план можливого підриву Запорізької АЕС. На думку глави військової розвідки, у разі наказу з Кремля виконавці його швидко реалізують.

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов зауважив, що сам факт теракту російських окупаційних військ на Запорізькій атомній електростанції цивілізовані країни світу сприймуть як застосування ядерної зброї проти цивільного населення.

Як зазначив президент НАЕК Енергоатом Петро Котін, якщо окупанти країни-агресорки Росії ризикнуть здійснити підрив Запорізької атомної електростанції, Україна дізнається про катастрофу тільки за декілька годин.

Дивіться чат з Іллею Пономарьовим спеціально для Главреда:

Вас може зацікавити: