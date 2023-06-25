'План уже затверджений': РФ завершила підготовку до теракту на ЗАЕС - Буданов

План росіян повністю розроблено й затверджено, і не вистачає лише наказу про підрив, після чого виконавці можуть реалізувати його "за лічені хвилини".

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РФ завершила підготовку до теракту на Запорізькій АЕС / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

Російські окупаційні війська підготували план із підриву Запорізької атомної електростанції, яка наразі знаходиться під їхнім контролем. Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв'ю британському виданню New Statesman.

Як зазначив Буданов, план росіян повністю розроблено й затверджено, і не вистачає лише наказу про підрив, після чого виконавці можуть реалізувати його "за лічені хвилини".

За словами глави української військової розвідки, водойму-охолоджувач ЗАЕС російські війська замінували, а без охолодження ядерні реактори можуть розплавитися за період від 10 годин до 14 днів.

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"Росія зможе підвищити напругу в лініях електропостачання, які ведуть до станції, що призведе до ядерної аварії в короткий строк. Тобто для прискорення катастрофи може бути застосовано технічні засоби", - каже Буданов.

За словами очільника розвідвідомства, наказ Росії до вчинення теракту на ЗАЕС може бути спричинений поразкою росіян на лівому березі Дніпра. Глава ГУР вважає, що росіяни планують використати ядерний ризик як запобіжник просування ЗСУ під час контрнаступу. Окрім того, теракт може бути використаний як "превентивний захід", щоб заморозити лінію фронту та зупинити контрнаступ.

Буданов наголосив, що "ніколи ситуація не була настільки серйозною, як зараз".

Росія готує теракт на Запорізькій АЕС

Нагадаємо, що Зеленський повідомив, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій АЕС. Розвідка України отримала інформацію про те, що окупанти хочуть підірвати ЗАЕС, що спричинить викид радіації.

Аварія на ЗАЕС реальна - Кошарна заявила, що РФ ймовірно замінувала ставок-охолоджувач. Окупанти використовуватимуть ЗАЕС для ядерного шантажу, щоб посадити Київ за стіл переговорів під час контрнаступу ЗСУ.

Росія хоче підірвати ЗАЕС, щоб нав'язати Україні умови Путіна. Україні потрібно більше озброєнь від Заходу, щоб швидше здобути перемогу над країною-агресором Росією, сказав президент Володимир Зеленський.

Росія додатково замінувала Запорізьку АЕС. За словами Буданова, всі російські підрозділи, які перебували поруч з ГЕС, не знали про плани свого командування підірвати станцію.

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