"Путін - некерований": Зеленський заявив про ризик підриву окупантами ЗАЕС

Запорізька АЕС замінована. Українській розвідці відомо, що у РФ є плани, які передбачають створити витік радіоактивних речовин на станції.

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Володимир Зеленський заявив, що ризик теракту на ЗАЕС існує / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ризик підриву Запорізької АЕС з боку окупантів дійсно існує. Станція замінована, і українській розвідці відомо, що у країни-агресора є плани, які передбачають створити витік радіоактивних речовин на ЗАЕС. Про це глава держави сказав в інтерв'ю виданню El Mundo.

"Ситуація в главку дуже складна, але за шкалою від 1 до 10 ви можете оцінити рівень божевілля Володимира Путіна? Він - некерована людина навіть на своїй території. Росія слабка й некерована, як ми бачили на прикладі "вагнерівців". Ми бачили це на прикладі вибуху дамби в Каховці. Звичайно, є ризик того, що АЕС буде підірвана", - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що деякі експерти бачать ризики для станції через можливий підрив реакторів охолодження. Інші кажуть, що це не має значення. Однак, згідно з доповідями української розвідки, ЗАЕС в будь-якому випадку замінована, і Агентство з атомної енергії це підтверджує.

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"Нашій розвідці відомо, що на об'єкті є вибухівка і 5000 російських військових з важким озброєнням. Нашій розвідці відомо, що у Росії є плани, спрямовані на те, щоб викликати витік радіоактивних речовин на станції. Це частина їхньої стратегії, щоб заморозити конфлікт, як і у випадку з дамбою", - сказав глава держави.

За словами Зеленського, якщо Київ отримає контроль над АЕС, переданою МАГАТЕ, окупанти дистанційно підірвуть станцію, щоб виграти для себе час, накопичити озброєння, і знову спробувати стерти українців з лиця землі.

"Також хочу нагадати, що наших працівників викрадають, а їхніх дітей вивозять до Росії", - додав Зеленський.

Ризик теракту на Запорізькій АЕС

Країна-агресор РФ з технічного боку приготувала все необхідне для організації техногенної катастрофи на Запорізькій АЕС. За словами керівника ГУР Кирила Буданова, росіяни повністю готові до підриву Запорізької АЕС.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що сам факт теракту російських окупаційних військ на Запорізькій атомній електростанції цивілізовані країни світу сприймуть як застосування ядерної зброї проти цивільного населення.

Якщо окупанти країни-агресора Росії ризикнуть здійснити підрив Запорізької атомної електростанції, Україна дізнається про катастрофу лише через кілька годин. Прямий радіаційний контроль сьогодні в руках загарбників. Про це заявив президент НАЕК Енергоатом Петро Котін.

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що російські окупанти, ймовірно, не стануть навмисно створювати аварію на Запорізькій АЕС, оскільки не зможуть контролювати її наслідки. Однак досвід з Каховською ГЕС показує, що вони все ж таки можуть вдатися і до такого теракту. Експерти описали три можливі сценарії.

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