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Якщо РФ підірве ЗАЕС, Україна все дізнається за декылька годин - Енергоатом

Андрій Ганчук
30 червня 2023, 16:12 оновлено 30 червня, 16:47
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Прямий радіаційний контроль сьогодні знаходиться в руках російських окупантів, сказав президент Державної компанії Енергоатом Петро Котін.
ЗАЕС, окупанти РФ
Влада сподівається, що МАГАТЕ повідомить Україну про ситуацію у разі підриву окупантами РФ ЗАЕС / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Міноборони РФ

Якщо окупанти країни-агресора Росії ризикнуть здійснити підрив Запорізької атомної електростанції, Україна дізнається про катастрофу тільки за декілька годин. Прямий радіаційний контроль сьогодні знаходиться в руках загарбників. Про це заявив президент НАЕК Енергоатом Петро Котін.

Як повідомляє ТСН, під час пресконференції він розповів про те, що прямий радіаційний контроль в руках Росії. Україна стежить за ситуацією, але в разі викиду радіації інформацію отримає тільки за декілька годин.

"На сьогоднішній день ми маємо датчики радіаційного моніторингу на контрольованій Україною території на правобережжі і за цими датчиками ми будемо відстежувати. Якщо дійсно буде викид на Запорізькій атомній станції ми матимемо інформацію за декілька годин. Якщо буде нормальна ситуація з повітрям, то буквально за декілька хвилин у нас буде ця інформація", - зазначив Котін.

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Міністр енергетики Герман Галущенко сподівається, що представники МАГАТЕ, які присутні на станції, якомога швидше передадуть інформацію Україні у разі можливого теракту на ЗАЕС.

"Коли, не дай Бог, подія відбудеться, ми не будемо бачити саму подію, коли вона відбудеться. Ми будемо це знати, але ми не будемо мати інформацію в режимі реального часу і це впливає на весь процес", - підкреслив Герман Галущенко.

Загроза підриву Росією ЗАЕС

Президент Володимир Зеленський 22 червня сказав, що країна-окупант Росія вивчає можливість реалізації сценарію теракту на Запорізькій атомній електростанції. За словами Зеленського, інформацію вже передано державам-партнерам. Світ повинен не допустити катастрофи.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов сказав, що Росія затвердила план можливого підриву Запорізької АЕС. На думку глави військової розвідки, у разі наказу з Кремля виконавці його швидко реалізують.

30 червня в ГУР розповіли, що фахівці і окупанти РФ стали поступово залишати Запорізьку АЕС. Тим, хто підписав контракти з Росатомом, загарбники рекомендували до 5 липня виїхати до окупованого Криму. В Енергодарі стало менше ворожих військових патрулів.

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