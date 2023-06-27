США не бачать загрози підриву Запорізької АЕС Росією - Кірбі

Також США спростували інформацію щодо можливого застосування Росією ядерної зброї.

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США не бачать загрози підриву ЗАЕС / колаж: Главред, фото: Telegram, скріншот: відео Youtube

У США не вважають "неминучою" загрозу підриву російськими окупантами Запорізької АЕС, навіть попри останні повідомлення України про підготовку Росією до теракту.

"Я не збираюся вдаватися до конкретних розвідувальних даних. Скажу лише, що ми дуже уважно стежимо за цим. Ми бачили ці звіти. Як ви знаєте, у нас є можливість моніторити радіоактивність поблизу станції, і ми не бачили жодних ознак того, що ця загроза є неминучою. Але ми стежимо за цим дуже, дуже уважно", - розповів представник Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі на брифінгу.

Також США спростували інформацію щодо можливого застосування Росією ядерної зброї.

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"Скажу одне, що Росія є ядерною державою. І ми відстежуємо, наскільки це можливо, стратегічну позицію Росії, її ядерний потенціал. Це продовжується. І ми не бачимо жодних ознак - окрім бурхливої риторики - ми не бачимо жодних ознак того, що є якийсь намір застосувати ядерну зброю на території України", - зазначив представник Ради нацбезпеки Білого дому.

Кірбі також додав, що США "не зробили нічого і не бачили нічого, що могло б змусити Америку змінити її власні стратегічні сили стримування".

Теракт на Запорізькій АЕС

Нагадаємо, що аварія на ЗАЕС реальна - Кошарна заявила, що РФ ймовірно замінувала ставок-охолоджувач. Окупанти використовуватимуть ЗАЕС для ядерного шантажу, щоб посадити Київ за стіл переговорів під час контрнаступу ЗСУ.

Росія хоче підірвати ЗАЕС, щоб нав'язати Україні умови Путіна. Україні потрібно більше озброєнь від Заходу, щоб швидше здобути перемогу над країною-агресором Росією, сказав президент Володимир Зеленський.

Росія додатково замінувала Запорізьку АЕС. За словами Буданова, всі російські підрозділи, які перебували поруч з ГЕС, не знали про плани свого командування підірвати станцію.

У Кремлі відповіли на заяву Зеленського про теракт Росії на ЗАЕС. Заяву очільника України прокоментував речник Кремля Дмитро Пєсков, пишуть російські пропагандистські ЗМІ. Слова Зеленського він назвав брехнею.

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