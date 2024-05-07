Загроза оточення Харкова: у Силах оборони назвали напрямок удару РФ – ЗМІ

Не виключений сценарій, за яким агресор може активізуватися на північному сході.

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З'явився прогноз розвитку ситуації на фронті / колаж: Главред, фото: 37 окрема бригада морської піхоти, 31 окрема механізована бригада

Основною метою російських окупантів на найближче майбутнє залишиться захоплення Донецької області, однак способи дій росіян для досягнення цієї мети можуть відрізнятися.

За словами співрозмовників РБК-Україна в Силах оборони, противник може наступати на тих же напрямках, на яких він діє сьогодні. Зокрема, найактивніші бої будуть або в бік Краматорської агломерації, або на Курахівсько-Вугледарському напрямках.

Також не виключений сценарій, за яким агресор може активізуватися ще й у Сумській області та на Харківському напрямку з території Бєлгородської області РФ.

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"Мета Москви, з одного боку, створити так звану "санітарну зону" біля своїх прикордонних регіонів. З іншого боку, так противник хоче змусити українське командування забрати частину військ з інших важливих для нього напрямків на захист Харкова і Сумщини", - зазначають автори матеріалу.

Уточнюється, що в разі реальної загрози на Харківському або Сумському напрямках українські офіційні особи попередять про неї.

"Станом на сьогоднішній день у росіян і близько немає достатньої кількості для операції із захоплення Харкова, до того ж за всю війну їм не доводилося проводити наступальні дії на місто таких розмірів. Тому ймовірність оточення або захоплення Харкова зараз виглядає дуже малоймовірною", - додали журналісти.

Наступ РФ 2024 - останні новини за темою

Раніше повідомлялося, що РФ збирає ударний "кулак": перетворює місто-мільйонник на "сіру зону". Окупанти РФ мають намір перетворити Харків на "сіру зону", непридатну для проживання цивільного населення, пише британське видання The Economist.

Як повідомлялося раніше, РФ "жорстко" закидає Харків бомбами. Президент України Володимир Зеленський заявив, що західні системи протиповітряної оборони Patriot наразі мають перебувати саме в Україні, щоб згодом не довелося їх застосовувати по всьому східному флангу НАТО.

Нагадаємо, раніше Зеленський терміново порадився з головами СБУ та ГУР. Президент обговорив ситуацію навколо ударів ворога по Харкову та східних регіонах України.

Повторний наступ РФ на Харків - прогнози Росія намагається знищити Харків своїми бомбами, дронами та ракетами. Ворог уже збирає сили для наступу на місто. Про це заявив ветеран АТО Євген Дикий. При цьому він вважає, що у ворога зараз немає сил, щоб здійснити цей наступ на Харків. Генерал-лейтенант запасу, ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко також вважає, що росіяни не мають сил для ефективного наступу на Харків з подальшим оточенням міста. Саме тому РФ спробує застосувати іншу тактику, поступово знищуючи квартал за кварталом і перетворюючи Харків на новий Маріуполь. За словами майора Нацгвардії Олексія Гетьмана, російські окупанти планують взяти Харків в облогу, уникаючи прямого удару "в лоб". Росія має намір захопити Харків, а її війська можуть наблизитися до Києва влітку. Однак, Збройні Сили України та Генштаб роблять усе можливе, щоб цього уникнути. Таку думку висловив колишній командувач Сухопутних військ США, генерал Бен Годжес.

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