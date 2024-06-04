"Капітуляція" в Криму: в Силах оборони повідомили про втечу кораблів РФ

За словами представника Сил оборони, російські кораблі виводять із тимчасово окупованого півострова, однак деякі з них опинилися у "пастці".

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Кораблі Чорноморського флоту РФ терміново виходять з Криму / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, ua.depositphotos.com

Представник Сил оборони Дмитро Плетенчук розповів, що російські окупанти почали виводити свої кораблі з тимчасово окупованого півострова.

Втрати найновіших малих ракетних кораблів зі складу флоту змусили російське командування наважитись на виведення суден з Криму. Про це в етері телеканалу FREEDOM повідомив Очільник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня України Дмитро Плетенчук.

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Що відомо про Дмитра Плетенчука? Дмитро́ Ві́кторович Плетенчу́к — український військовослужбовець, капітан 3 рангу, керівник пресцентру Сил оборони Півдня (з 22 квітня 2024). З 2014 року працював у прес-службі миколаївського відділення "Правого сектора". З 2016 по 2020 рік служив пресофіцером у 406-й окремій артилерійській бригаді імені генерал-хорунжого Олекси Алмазова. З лютого по листопад 2022 року працював пресофіцером у Миколаївській ОДА. Після деокупації Херсона у листопаді 2022 року, пів року був начальником пресслужби в Силах оборони міста, а саме тактичної групи "Грім". У травні 2023 року став речником командування ВМС ЗС України.

В цей же час, чимало суден війська РФ заганяють на ремонтну базу, що стане своєрідною "пасткою" для ворога, адже вивести пошкоджені кораблі буде неможливо.

"З таких активів, досить свіжих, цінних, вони ось ті ж самі тральщики та ракетні катери теж перебазували. Вийшло сім, один все-таки залишився. Видно, проблеми в нього виникли, у Феодосію зайшов. Ну, а так там залишаються й великі десантні кораблі. Не варто забувати, що Крим — це була в них завжди ремонтна база. Тому, відповідно, там багато кораблів були саме для ремонту, і їх забрати вони найближчим часом не зможуть, незалежно від їхнього бажання", — зазначив Плетенчук.

Представник Сил оборони розповів, що у випадку повного виведення флоту з Криму РФ фактично "підпише собі капітуляцію".

"Крім усього іншого, не варто забувати, що вивести з Криму все — це розписатися не те що у власній немічності, а це фактично вже та сама горезвісна демілітаризація, про яку вони так багато говорили у своїх пропагандистських шоу. І, звичайно, вони, напевно, ще морально не готові до саме такого кроку", - додав він.

Втрати Чорноморського флоту РФ внаслідок атак ЗСУ

З початку повномасштабного вторгнення українськими силами знищено малі й великі кораблі, рятувальне буксирне судно, підводний човен та свій єдиний крейсер "Москва".

ЗСУ вдалося перехопити ініціативу в Чорному морі, і потужні атаки сил оборони змусили ворога перемістити частину флоту з Криму до Новоросійська. В той же час ворожі кораблі стараються не виводити в море, побоюючись нових ударів.

Наслідки атаки на флот РФ

Нагадаємо, що напередодні представники ГУР нанесли черговий удар по ворожих силах та вивели з ладу 4 російські катери "Тунець". Два з них вдалося знищити повністю.

Напередодні у Центрі стратегічних комунікацій Сил оборони зазначали, що Чорноморський флот РФ став флотилією завдяки успішним атакам ЗСУ.

Як пише Forbes, Україна швидше виводить з ладу російські кораблі, аніж РФ може їх побудувати, тож військове керівництво країни-агресорки має бути дуже стурбоване майбутнім Чорноморського флоту.

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