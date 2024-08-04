Удар по аеродрому Морозовськ: у РФ зробили невтішні висновки - провал ППО

Російська ППО, розміщена на території об'єкта, не змогла придушити всі українські безпілотники. Деякі дрони дісталися до літаків.

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ЗСУ вдарили по аеродрому 3 серпня / Колаж Главреда. Фото: Вікіпедія, Генштаб ЗСУ, Радіо Свобода

Внаслідок атаки ЗСУ на аеродром "Морозовськ" 559-го гвардійського бомбардувального полку ПКС РФ у ніч проти 3 серпня щонайменше 18 дронів досягли цілей. Є знищена бойова авіація, пише російський OSINT-паблік "Досьє шпигуна".

Росіянами підтверджено знищення Су-34 та складу з авіаційним озброєнням.

Крім того, паблік пише про завдання удару по пункту управління польоту, але замовчує про ступінь ураження об'єкта.

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Також нібито "незначно" постраждало інженерне обладнання аеродрому.

З цього всього росіяни зробили висновки, що українські військові модернізували ударні безпілотники, зробивши їх стійкішими до російських засобів РЕБ.

Атака на аеродром Морозовськ - головне

Як писав Главред, українські сили оборони в ніч на суботу, 3 серпня, завдали удару по аеродрому "Морозовськ" у Росії. Вибухи прогриміли на всій території аеропорту.

Згідно із супутниковими знімками, окупанти оперативно прибрали літаки зі стоянки поруч зі складами. Однак точний ступінь пошкоджень авіатехніки поки що не встановлено.

ЗМІ з посиланням на ГУР Міноборони заявили, що безпілотники військової розвідки України вразили склад паливно-мастильних матеріалів у Ростовській області. Склад забезпечував військові підрозділи РФ на окупованому Донбасі.

Востаннє ЗСУ атакували Морозовськ 22 липня. На аеродромі міг бути знищений бомбардувальник Су-34 окупантів, а також уражено паливно-мастильні матеріали.

Загалом українські сили атакували аеродром щонайменше 4 рази за весь період повномасштабного вторгнення Росії. Однак удар 3 серпня вважається найуспішнішим.

Морозовськ - що про нього відомо Морозовськ - місто в Ростовській області РФ. За 3 км на південний захід від міста розташований діючий військовий аеродром "Морозовськ". На аеродромі дислоковані фронтові бомбардувальники Су-24, Су-24М, а з 2014 року - Су-34, за допомогою яких російські терористи атакують українські мирні міста.

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