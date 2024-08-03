ГУР потужно атакували великий склад окупантів під Ростовом - джерело

Стало відомо, що ураження об'єкта відбулося за допомогою 15 безпілотників типу Obsidian проєкту Nayan.

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ГУР атакували завод під Ростовом / колаж: Главред, фото: скріншот з відео

У ніч на 3 серпня безпілотники Головного управління розвідки Міністерства оборони уразили склад паливно-мастильних матеріалів у Ростовській області Росії.

Співрозмовник в українській розвідці розповів для LIGA.net, що склад належить комбінату "Атлас" Управління федеральної агенції державних резервів. Він розташований поблизу міста Кам’янськ-Шахтинський у Ростовській області РФ.

Співрозмовник зазначив, що даний склад забезпечує постачання паливно-мастильних матеріалів військовим частинам та підрозділам росіян, які дислокуються на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

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Він додав, що ураження об'єкта відбулося за допомогою 15 безпілотників типу Obsidian проєкту Nayan.

Станом на ранок 3 серпня пожежа на комбінаті триває, що підтверджується великою кількістю відео та фото в соціальних мережах. Детальні результати операції наразі з’ясовуються.

Що таке "бавовна" Ситуація бере початок ще з кінця 2010-х років. Тоді Кремль дав вказівку російським ЗМІ будь-які вибухи (передусім ‒ газу) офіційно називати хлопками. Якщо ж журналісти порушували цей наказ, то на них чекав величезний штраф, пише Главред. Через деякий час після початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну на території самої РФ регулярно почали відбуватися вибухи та пожежі. Місцева влада, ймовірно, за вказівкою Кремля, не давала достовірних пояснень, а пропагандисти за старою звичкою заговорили про "хлопки". Хтось із українських користувачів соцмереж вирішив скаламбурити. Українці зіграли на омонімічності слів. Бо українською рослина "хлОпок" називається "бавовна". "Бавовна сленг" став дуже популярним Гугл-запитом.

Нагадаємо, що в ГУР підтвердили ураження Ту-22М3 на аеродромі "Оленья". Ураження російського аеродрому та НПЗ стало "олімпійським досягненням" українських захисників, зазначив Андрій Юсов.

З'явились нові супутникові знімки наслідків удару по аеродромі РФ під Ростовом. Аеродром атакували дрони в ніч на суботу. На супутниковому знімку, зробленому після удару, можна побачити три осередки пожежі.

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