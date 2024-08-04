Виключно теорія: розкрито причину, чому Україна не зможе отримати більше F-16

Навіть 50 винищувачів ситуацію не змінять, погодився Катков.

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F-16 вже в Україні / Колаж Главреда. Фото: скріншот відео, пресслужба Армії США

Сполучені Штати не зможуть "на практиці" передати Україні бажані 128 літаків F-16, бо на зараз у самих американців спостерігається критичний брак авіації. Як зауважив в етері NV головний редактор Defense Express Олег Катков, Вашингтон списує тільки ті машини, які, по суті, навіть не годяться, щоб бути мішенню.

Навіть 50 винищувачів нічого не змінять, вважає Катков.

"Навіть 50 нічого не змінять. Україна, за його (Зеленського, - Главред) словами, має тверді домовленості, що в найближчій перспективі ми отримаємо 10−20 літаків. Навіть не пів сотні, які нічого не змінять. Потрібно значно-значно більше", - переконаний експерт. відео дня

Україна загалом, якщо брати всі обіцяні машини, отримає 79 винищувачів - з умовою, що їх передаватимуть до 2028 року.

Але проблема тут і у браку авіації в самих США.

"Але тут проблема ж не лише в тому, де взяти літаки. Уявимо, що США різко змінюють свою позицію і додають необхідну кількість машин. Фізично мають, звісно. Фізично - ось вам 128 машин, без питань. Але тут виключно теорія, на практиці цього не буде… Тому що зараз у США критичний брак самої авіації. Конгрес проти списання машин. І те, що вони списують, це вже той мотлох, який навіть не завжди годиться для того, щоб бути мішенню", - зауважив Катков.

F-16 - основні характеристики / Інфографіка Главреда

F-16 в Україні - головне

Наприкінці липня стало відомо про прибуття в Україну першої партії винищувачів F-16. Тим часом газета The Times уточнювала, що Україна отримала шість американських винищувачів. Джерело видання зазначило, що 6 літаків було поставлено в Україну з Нідерландів, і ще кілька незабаром прибудуть із Данії.

Понад те, повідомлялося, що F-16 вже виконали перші бойові вильоти в повітряному просторі України. Західну авіацію ЗСУ нібито використовували поки що тільки в ролі підтримки сил ППО.

Про передачу цих винищувачів Вашингтон офіційно оголосив у червні на саміті НАТО. До цього терміни постачання літаків неодноразово відтягували, пояснюючи це рівнем підготовки пілотів та технічними нюансами щодо облаштування пунктів базування винищувачів.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що така скромна кількість винищувачів не змінить ситуацію на полі бою. Винищувачі, найімовірніше, працюватимуть у парі з Patriot над посиленням ППО - або розвідниками, або перехоплювачами спільно з уже переданим Україні літаком ДРЛВ.

Хто такий Олег Катков Військовий експерт, головний редактор військового порталу Defense Express

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