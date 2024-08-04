РФ вдарила по залізниці у Полтавській області: які наслідки

Низці поїздів Харківського напрямку було оперативно змінено маршрути, щоб продовжити рух, але через це вони слідують із суттєвими затримками.

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РФ вдарила по залізниці у Полтавській області / колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

4 серпня країна-агресорка Росія атакувала залізничну інфраструктуру у Полтавській області. Відомо про затримку поїздів Харківського напрямку. Про це повідомляє УЗ.

"Вночі внаслідок обстрілу у Полтавській області пошкоджено залізничну інфраструктуру. Низці поїздів Харківського напрямку було оперативно змінено маршрути, щоб продовжити рух, але через це вони слідують із суттєвими затримками", - йдеться у повідомленні.

Також відомо, що через обстріл було пошкоджено колії, контактну мережу, опори.

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"Відновлювальні роботи вже проведено, частину поїздів пропущено із резервними тепловозами, а наразі вже практично повністю поновлено і енергопостачання. На щастя, обійшлось без жертв та поранених", - додали в компанії.

Наразі залізничники збирають інформацію про пересадки пасажирів, щоб організувати подальші подорожі.

Що таке "Укрзалізниця" Акціонерне товариство "Українська залізниця" (АТ "Укрзалізниця", Укрзалізниця) — національний перевізник вантажів та пасажирів, пише Вікіпедія. Де-факто є державним підприємством-монополістом у сфері залізничних перевезень. Компанія забезпечує майже 82 % вантажних і 36 % пасажирських перевезень, здійснюваних всіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись лише залізницям Китаю, Росії та Індії. "Укрзалізниця" — акціонерне товариство, 100 % акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку держпідприємств, які не підлягають приватизації.

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, російські окупанти у ніч на неділю, 4 серпня, запустили по Україні 4 ракети і 5 дронів. Українська протиповітряна оборона збила 5 ворожих дронів-камікадзе "Шахед".

У ніч на 3 серпня, країна-агресорка Росія також атакувала територію України. Відомо, що у Вінницькій області під час нічної атаки було уражено обʼєкт інфраструктури.

Крім того, у ніч на 31 липня російські окупанти здійснили одну з наймасованіших атак України ударними дронами за весь час повномасштабного вторгнення. Головною метою ворожих безпілотників став Київ.

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