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Там базуються Су-24 і Су-34: БПЛА потужно атакували аеродром у РФ, деталі

Андрій Ганчук
3 серпня 2024, 07:36
498
Влада Ростовської області вже заявила про "пошкодження складських об'єктів у Кам'янському та Морозівському районах", версія очевидців відрізняється.
Удар по військовому аеродрому Морозовськ
На військовому аеродромі Морозовськ у Ростовській області пожежа / Колаж: Главред, фото: скріншот відео Telegram-канал ASTRA

Безпілотники завдали ударів по військовому аеродрому країни-окупанта Росії в Морозовську Ростовської області. На місці інциденту пожежа. Місцеві жителі говорять про звуки вибухів на місці пожеж.

Як повідомляє російський Telegram-канал Astra, на думку очевидців, горить склад боєприпасів або цистерни з паливом.

"Судячи з детонації, горить склад боєприпасів або цистерни з паливом, припускають очевидці. Офіційної інформації немає", - йдеться в повідомленні.

відео дня

Дивіться відео наслідків ударів БПЛА по аеродрому Морозовськ у Ростовській області:

Морозівськ
На військовому аеродромі Морозовськ базується ворожа авіація / Скріншот Главред

Пошкоджено склади у двох районах

Згідно із заявою губернатора Ростовської області Василя Голубєва в Telegram, зафіксовано пошкодження складських об'єктів.

"Унаслідок масованої атаки БПЛА ушкоджень зазнала низка складських об'єктів у Кам'янському та Морозівському районах", - сказав Голубєв.

Екстрені служби ліквідовують загоряння.

Як відомо, на аеродромі Морозовськ розташований 559-й гвардійський бомбардувальний авіаційний полк. Там же дислоковані бомбардувальники Су-24, Су-24М. З 2014 там розміщені Су-34.

Вибухи на військових об'єктах окупантів Росії - головні новини за темою:

У Генштабі ЗСУ підтвердили удар по аеродрому "Саки" в Криму, який стався в ніч на 26 липня.

Українська армія атакувала один із військових об'єктів ворога на окупованому півострові, який використовується для ударів по Україні.

Наступного дня сталася атака дронів на аеродром "Дягилево" в Рязані. На об'єкті базуються стратегічні військові літаки Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-134УБЛ та Іл-78. Також на місці розташований ремонтний завод.

У ГУР підтвердили ураження Ту-22М3 на аеродромі "Оленя", атака була 27 липня. Сили оборони завдали удару не лише по об'єкту, де розташована стратегічна військова авіація, а й уразили нафтопереробний завод.

Морозовськ - що про нього відомо

Морозовськ - місто в Ростовській області РФ. За 3 км на південний захід від міста розташований діючий військовий аеродром "Морозовськ".

На аеродромі дислоковані фронтові бомбардувальники Су-24, Су-24М, а з 2014 року - Су-34, за допомогою яких російські терористи атакують українські мирні міста.

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