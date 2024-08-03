Там базуються Су-24 і Су-34: БПЛА потужно атакували аеродром у РФ, деталі

Влада Ростовської області вже заявила про "пошкодження складських об'єктів у Кам'янському та Морозівському районах", версія очевидців відрізняється.

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На військовому аеродромі Морозовськ у Ростовській області пожежа / Колаж: Главред, фото: скріншот відео Telegram-канал ASTRA

Безпілотники завдали ударів по військовому аеродрому країни-окупанта Росії в Морозовську Ростовської області. На місці інциденту пожежа. Місцеві жителі говорять про звуки вибухів на місці пожеж.

Як повідомляє російський Telegram-канал Astra, на думку очевидців, горить склад боєприпасів або цистерни з паливом.

"Судячи з детонації, горить склад боєприпасів або цистерни з паливом, припускають очевидці. Офіційної інформації немає", - йдеться в повідомленні. відео дня

Дивіться відео наслідків ударів БПЛА по аеродрому Морозовськ у Ростовській області:

На військовому аеродромі Морозовськ базується ворожа авіація / Скріншот Главред

Пошкоджено склади у двох районах

Згідно із заявою губернатора Ростовської області Василя Голубєва в Telegram, зафіксовано пошкодження складських об'єктів.

"Унаслідок масованої атаки БПЛА ушкоджень зазнала низка складських об'єктів у Кам'янському та Морозівському районах", - сказав Голубєв.

Екстрені служби ліквідовують загоряння.

Як відомо, на аеродромі Морозовськ розташований 559-й гвардійський бомбардувальний авіаційний полк. Там же дислоковані бомбардувальники Су-24, Су-24М. З 2014 там розміщені Су-34.

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Морозовськ - що про нього відомо Морозовськ - місто в Ростовській області РФ. За 3 км на південний захід від міста розташований діючий військовий аеродром "Морозовськ". На аеродромі дислоковані фронтові бомбардувальники Су-24, Су-24М, а з 2014 року - Су-34, за допомогою яких російські терористи атакують українські мирні міста.

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