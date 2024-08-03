Там базуються Су-24 і Су-34: БПЛА потужно атакували аеродром у РФ, деталі

Безпілотники завдали ударів по військовому аеродрому країни-окупанта Росії в Морозовську Ростовської області. На місці інциденту пожежа. Місцеві жителі говорять про звуки вибухів на місці пожеж.
Як повідомляє російський Telegram-канал Astra, на думку очевидців, горить склад боєприпасів або цистерни з паливом.
"Судячи з детонації, горить склад боєприпасів або цистерни з паливом, припускають очевидці. Офіційної інформації немає", - йдеться в повідомленні.відео дня
Дивіться відео наслідків ударів БПЛА по аеродрому Морозовськ у Ростовській області:
Пошкоджено склади у двох районах
Згідно із заявою губернатора Ростовської області Василя Голубєва в Telegram, зафіксовано пошкодження складських об'єктів.
"Унаслідок масованої атаки БПЛА ушкоджень зазнала низка складських об'єктів у Кам'янському та Морозівському районах", - сказав Голубєв.
Екстрені служби ліквідовують загоряння.
Як відомо, на аеродромі Морозовськ розташований 559-й гвардійський бомбардувальний авіаційний полк. Там же дислоковані бомбардувальники Су-24, Су-24М. З 2014 там розміщені Су-34.
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Морозовськ - що про нього відомо
Морозовськ - місто в Ростовській області РФ. За 3 км на південний захід від міста розташований діючий військовий аеродром "Морозовськ".
На аеродромі дислоковані фронтові бомбардувальники Су-24, Су-24М, а з 2014 року - Су-34, за допомогою яких російські терористи атакують українські мирні міста.
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