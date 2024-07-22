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Удар по Су-34 і складу ПММ: у Мережі розкрили деталі атаки БПЛА на аеродром у РФ

Олексій Тесля
22 липня 2024, 17:11
382
У РФ могли бути уражені літаки, які є носіями керованих авіаційних бомб.
Су-34
Дрони могли завдати удару по літаках Су-34 РФ / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, ua.depositphotos.com

Унаслідок нічного удару БПЛА по військовому аеродрому в Морозовську Ростовської області РФ могло бути знищено бомбардувальник Су-34 окупантів, а також уражено паливно-мастильні матеріали.

Як зазначають аналітики OSINT-спільноти "КіберБорошно", про це свідчить аналіз відео ураження аеродрому в Морозовську.

Скріншот
/ t.me/kiber_boroshno

"Є ймовірність, що уражений був Су-34, який стояв на тому місці 20.07. Порівняння знімків за 18 і 20 липня доводить, що літак працював і не стояв на одному місці", - йдеться в повідомленні.

відео дня
Скріншот
/ t.me/kiber_boroshno

Водночас аналітики додали, що точні результати удару будуть відомі, коли з'являться супутникові знімки. Ймовірне місце влучання - 48.315558,41.779133.

Скріншот
/ t.me/kiber_boroshno

Удар по аеродрому в Морозовську: що відомо

Своєю чергою військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко пояснив, що західні партнери України не дозволяють завдавати ударів іноземним озброєнням по військових об'єктах ворога. Тому українські війська використовують зараз для таких атак свої безпілотники.

"Тобто саме ті літаки, які є носіями керованих авіаційних бомб, і їхнє знищення - ефективний метод боротьби з КАБами. Знищення їх (ракетами - ред.) ATACMS з бойовою касетною частиною, звісно, було б набагато ефективнішим. Але немає дозволу...", - пояснив він в ефірі інформаційного телемарафону.

Він також зазначив, що дронова атака по аеродрому РФ була результативною - відбулося влучання і могло виникнути загоряння якихось бойових одиниць.

"У дрона - дозвукова швидкість. Він літає зі швидкістю 150-180-200 кілометрів на годину... Тому, коли з'являється загроза нальоту дронів, усе ж таки в російських окупантів є певний час для того, щоб якісь свої літаки перебазувати. До речі, один із Су-34 вони втратили під час одного з таких перебазувань - він сам упав через технічну несправність: через те, що ресурс у нього вже був відпрацьований", - додав Коваленко.

Як повідомлялося раніше, в ніч на 22 липня поблизу військового аеродрому в місті Морозовськ Ростовської області прогриміли потужні вибухи. Після атаки дронів над містом здійнявся дим. На одному з відео після "прильоту" видно, як здіймається густий стовп диму.

Нагадаємо, в ніч на 22 липня в російському Туапсе прогриміло кілька гучних вибухів. Як пишуть росЗМІ, місцевий НПЗ атакували дрони. Працювали сили ППО. Загалом було чутно близько 5 гучних вибухів. До цього очевидці повідомляли про характерні звуки прольоту БПЛА.

У ніч на 13 липня в Ростовській області країни-агресора РФ прогриміли вибухи. Безпілотники атакували нафтобазу в Цимлянському районі, в результаті виникла пожежа.

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Ростовська область Су-34 війна Росії та України атака дронів
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