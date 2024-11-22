Удар 'Кедром' по Дніпру: у ГУР назвали кількість ядерних ракет-носіїв у РФ

Ракетна система РФ "Кедр" є експериментальною, пояснив Кирило Буданов.

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У ГУР назвали кількість ракет "Кедр" у РФ / Колаж: Главред, фото: ГУР, mil.ru

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РФ могла виготовити два зразки ракети "Кедр"

Під час випробувань можуть виготовити 10 носіїв

Країна-агресор РФ повинна була виготовити два експериментальні зразки ракети зі складу ракетного комплексу "Кедр" станом на жовтень поточного року.

Про це розповів начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов під час дискусії "Геноцидальні практики РФ в Україні: від Голодомору до російсько-української війни".

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"Ще раз кажу. Ракета експериментальна. Ми знаємо точно, що станом на жовтень мали зробити два дослідні зразки, може зробили трохи більше, але повірте, це дослідний зразок, але ще не серійне виробництво, слава богу", - сказав він.

Водночас начальник ГУР наголосив, що "Орешник", як називав ракету, що атакувала Дніпро, диктатор Володимир Путін - назва науково-дослідної роботи, "це просто шифр".

/ Инфографика Главред

"Сама система називається "Кедр". Це експериментальна система. Скажімо так, це балістична ракета середньої дальності. Носій ядерної зброї. Те, що вони використовували її в без'ядерному варіанті - це, як то кажуть, від них попередження, про те, що вони зовсім з глузду з'їхали", - зазначив Буданов.

Подробиці виготовлення ракет "Кедр" у РФ

Зі свого боку заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький уточнив, що Росія може мати до десяти одиниць нової балістичної ракети, якою вчора вдарила по Дніпру.

Водночас він вказав на те, що на сьогодні навряд чи можна говорити про те, що вже запущено її масове виробництво.

"Якщо це дослідницько-бойове використання, то мінімум десять ракет буде. Для того, щоб запустити ракету в серійне виробництво, потрібно провести мінімум десять випробувань. Ми це бачили на "Булаві" морського базування, коли була половина успішних, а половина неуспішних пусків", - сказав Скібіцький.

Раніше повідомлялося про те, що країна-агресор Росія завдала удару по Дніпру 21 листопада балістичною ракетою, ймовірно, з ракетного комплексу "Кедр". Підлітний час цієї російської ракети з моменту запуску в Астраханській області до потрапляння в місті Дніпро становив 15 хвилин, повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Як повідомляв Главред, 21 листопада РФ запустила міжконтитентальну балістичну ракету. Російські загарбники вранці запустили низку ракет по Україні. Було атаковано місто Дніпро - там було пошкоджено підприємства та критичну інфраструктуру.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував удар РФ міжконтинентальною балістичною ракетою. За його словами, ворог боїться настільки, що застосовує вже нові ракети. Також він зазначив, що Путін використовує Україну як полігон.

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Що відомо про ракетний комплекс "Кедр"? На початку 2021 року російські пропагандисти писали про те, що російський ВПК почав проектування "стратегічного комплексу нового покоління", який отримав позначення "Кедр". Період початку дослідно-конструкторських робіт вказувався на 2023-2024 роки. Також пропагандисти РФ повідомляли, що цей комплекс нібито створюється на заміну МБР "Ярс" та буде ракетою нового покоління, яка матиме більшу мобільність та меншу вразливість. До удару по Дніпру 21 листопада 2024 року росіяни уже двічі проводили випробувальні пуски "Кедра" – у жовтні 2023 та квітні 2024 року.

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