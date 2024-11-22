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По Дніпру РФ вдарила з комплексу "Кедр": в ГУР розповіли про нову ракету окупантів

Альона Вороніна
22 листопада 2024, 13:05оновлено 22 листопада, 14:07
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Час підльоту балістичної ракети до Дніпра становив 15 хвилин. На ракеті було встановлено шість бойових частин, зазначили в ГУР.
Удар РФ по Днепру 21 ноября, межконтинентальная баллистическая ракета РФ
По Дніпру РФ вдарила з комплексу "Кедр"/ колаж: Главред, фото: ДСНС України в Дніпропетровській області, росЗМІ

Коротко:

  • РФ вдарила по Дніпру 21 листопада ракетою з комплексу "Кедр"
  • Балістична ракета долетіла до Дніпра за 15 хвилин

Країна-агресорка Росія завдала удару по Дніпру 21 листопада балістичною ракетою ймовірно з ракетного комплексу "Кедр".

Підльотний час цієї російської ракети з моменту запуску в Астраханській області до влучання в місті Дніпро склав 15 хвилин. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

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В ГУР розповіли деталі про характеристики і розробку цього ракетного комплексу.

"21 листопада 2024 року держава-агресор росія завдала удару по території України, застосувавши балістичну ракету ймовірно зі складу ракетного комплексу "кєдр". Підльотний час цієї російської ракети з моменту запуску в астраханській області до влучання в місті Дніпро становив 15 хвилин", – йдеться у повідомленні.

У ГУР зазначили, що на ракеті було встановлено шість бойових частин, кожна з яких оснащена шістьма суббоєприпасами. Швидкість на кінцевій ділянці траєкторії становила понад 11 Махів.

Також в Головному управлінні розвідки перерахували підприємства російського військово-промислового комплексу, які були залучені до розробки мобільного ракетного комплексу "Кедр".

  • АТ "Корпорація "Московський інститут теплотехніки" (м. Москва);
  • АТ "Федеральний науково-виробничий центр "Титан-Барікади" (м. Волгоград);
  • АТ "Головне спеціальне конструкторське бюро "Прожектор" (м. Москва);
  • АТ "Концерн "Сузір'я" (м. Воронеж);
  • АТ "Науково-виробниче підприємство "Спеценергомеханіка" (м. Москва);
  • ТОВ "Науково-дослідний центр спецтехніки та конверсії "Континент" (м. Москва).

У відомстві розповіли, що випробування ракетного комплексу "Кедр" проходили на 4 державному центральному міжвидовому полігоні Росії (м. Капустін яр, Астраханська область) у жовтні 2023 та червні 2024 року.

"ГУР МО України нагадує – за кожен воєнний злочин, вчинений проти українського народу, буде належна справедлива відплата", – додали в ГУР.

Удар по Дніпру міжконтинентальною ракетою 21 листопада – що відомо

Як раніше повідомляв Главред, вранці 21 листопада РФ запустила міжконтитентальну балістичну ракету. Було атаковане місто Дніпро – там були пошкоджені підприємства та критична інфраструктура.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував удар РФ міжконтинентальною балістичною ракетою. За його словами, ворог боїться настільки, що застосовує вже нові ракети. Також він зазначив, що Путін використовує Україну як полігон.

Після удару країни-агресорки РФ міжконтинентальною ракетою по Дніпру Путін виступив із терміновим зверненням. За словами російського диктатора, під час ранкової атаки на Дніпро, росіяни застосували ракету середньої дальності "Орєшнік". У РФ також сказали, нібито за пів години до пуску "Орешника" РФ надіслала повідомлення США. РФ нібито надіслала повідомлення США по лінії центру зі зменшення ядерної небезпеки.

У Пентагоні підтвердили, що Росія дійсно запустила по Дніпру експериментальну балістичну ракету середньої дальності. Ця ракета була заснована на російській моделі міжконтинентальної балістичної ракети РС-26 "Рубіж", заявила на брифінгу речниця Пентагону Сабріна Сінгх.

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Що відомо про ракетний комплекс "Кедр"?

На початку 2021 року російські пропагандисти писали про те, що російський ВПК почав проектування "стратегічного комплексу нового покоління", який отримав позначення "Кедр". Період початку дослідно-конструкторських робіт вказувався на 2023-2024 роки.

Також пропагандисти РФ повідомляли, що цей комплекс нібито створюється на заміну МБР "Ярс" та буде ракетою нового покоління, яка матиме більшу мобільність та меншу вразливість.

До удару по Дніпру 21 листопада 2024 року росіяни уже двічі проводили випробувальні пуски "Кедра" – у жовтні 2023 та квітні 2024 року.

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