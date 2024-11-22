Хто підштовхнув Путіна запустити міжконтинентальну ракету: в ЦПД дали відповідь

Запуском міжконтинентальної ракети Путін спричиняє ще більше ескалацію. У той же час підвищення градусу поступово перетворюватиме Росію на КНДР.

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В ЦПЛ сказали, хто підштовхнув Путіна запустити міжконтинентальну ракету/ колаж: Главред, фото: Defense Express, сайт Кремля

Коротко:

До запуску міжконтинентальної ракети Путіна підштовхнули Кірієнко і Патрушев

Кожен із них таким кроком переслідує свої цілі.

Російського диктатора Володимира Путіна підштовхнули на запуск міжконтинентальної балістичної ракети по Україні перший заступник керівника адміністрації президента Росії Сергій Кірієнко та колишній секретар Ради безпеки Росії, помічник президента РФ Микола Патрушев.

Таким чином вони штовхають Путіна до ще більшої ескалації. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

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"Путіна на здійснення ударів міжконтинентальною балістикою і підвищення градусу напруги штовхають Кірієнко та Патрушев. Кожен з них має власні цілі. Кірієнко, наприклад, який відповідає за всі інформаційні операції, намагається стати сірим кардиналом внутрішньої та регіональної політики", – зазначив Коваленко.

Голова ЦПД наголосив, що натомість підвищення градусу поступово перетворюватиме Росію на КНДР. І це спричинить жорсткі дії проти обох цих країн, а в майбутньому – ізоляцію цих країн.

Що відомо про ракету "Рубіж"/ Інфографіка: Главред

Удар по Україні ракетою "Орешник" – що відомо

Нагадаємо, вранці 21 листопада РФ запустила міжконтитентальну балістичну ракету. Російські загарбники вранці запустили низку ракет по Україні. Було атаковане місто Дніпро – там були пошкоджені підприємства та критична інфраструктура.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував удар РФ міжконтинентальною балістичною ракетою. За його словами, ворог боїться настільки, що застосовує вже нові ракети. Також він зазначив, що Путін використовує Україну як полігон.

Після удару РФ міжконтинентальною ракетою по Дніпру Путін виступив із терміновим зверненням. За словами російського диктатора, під час ранкової атаки на Дніпро, росіяни застосували ракету середньої дальності "Орєшнік".

У РФ також кажуть, нібито за пів години до пуску "Орешника" РФ надіслала повідомлення США. РФ нібито надіслала повідомлення США по лінії центру зі зменшення ядерної небезпеки.

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Хто такий Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

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