Зеленський офіційно позбавив звання народних артистів відомих зрадників України

За зрадницьку позицію до списку потрапили шестеро російських зірок.

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Зеленський позбавив звання народних артистів відомих зрадників України / колаж: Главред, фото: instagram

Коротко про головне:

В Україні позбавили звання "Народних артистів України"

Державних нагород України позбавили чиновників

Президент України Володимир Зеленський офіційно постановив про позбавлення державних нагород 34-х зрадників України.

Зокрема, мова йде про низку артистів, які свого часу були удостоєні звання "Народний артист України", але під час війни вирізнилися своїми проросійськими поглядами. Відповідний указ з'явився на офіційному сайті Президента України.

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За зрадницьку позицію до списку потрапили такі російські зірки:

Микола Басков

Філіп Кіркоров

Олександр Малінін

російський композитор Ігор Крутой

співачки Кароліна Куєк (Ані Лорак)

Таїсія Повалій

Останніх двох зірок також позбавлено звання "Заслужений артист України".

Також державних нагород України тепер позбавлять деяких колишніх урядовців, народних депутатів, керівників СБУ та Генпрокуратури, прокурорів, російських політичних, релігійних та культурних діячів, які неодноразово становили загрозу для основ національної безпеки України під час війни. Зокрема, до них належать:

колишній перший заступник лідера політичної партії "Партія регіонів" та голова відповідної фракції Олександр Єфремов

колишній перший заступник Генпрокурора України Ренат Кузьмін

колишній народний депутат Віктор Медведчук

ексміністр освіти і науки Дмитро Табачник

ексрем’єр-міністр України Микола Азаров

ексгенпрокурор України Віктор Пшонка

предстоятель Російської православної церкви та колишній агент КДБ патріарх Кирило

Усіх культурних і громадських діячів було позбавлено державних нагород України безстроково. До деяких з них застосовані санкції у вигляді "блокування активів, анулювання ліцензій і дозволів та повне припинення торговельних операцій".

"Крім того, проти десяти з них застосовані максимальні санкції - 21 вид. Будуть заблоковані їхні активи, анульовані ліцензії та дозволи, ми повністю припинимо їхні торговельні операції. Державними нагородами Україна дякує тим, хто служить їй, захищає її та робить усе, щоб вона вистояла, а не тих, хто перейшов на бік ворога і допомагає руйнувати нашу державу", - заявив Зеленський.

Скандали із російськими зірками

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що путініста Філіпа Кіркорова оголосили в розшук у РФ. Стало відомо, що російського співака Філіпа Кіркорова, який у захваті від терористичного вторгнення РФ в Україну, оголосили в розшук через 31 штраф за порушення ПДР.

У Повалій планують вилучити майно в Україні та позбавити прав на пісні. Міністерство юстиції просить Вищий антикорупційний суд відсудити майно у зрадниці України, проросійської співачки Таїсії Повалій, зокрема права саме на вісім музичних творів.

Через фінансові махінації Ані Лорак не дають громадянство в РФ. Зрадниця України Ані Лорак, яка продовжує жити і працювати в країні-окупанті РФ і мовчить про війну в рідній країні, збрехала в заяві на російське громадянство.

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