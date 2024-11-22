Яка частина Києва зруйнується у разі влучання ядерної ракети: експерт приголомшив відповіддю

Експерт пояснив, яка частина Києва може бути знесена до фундаменту, якщо ракета з ядерною боєголовкою влучить на Хрещатик.

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Експерт сказав, яку частину Києва може зруйнувати у разі влучання ядерної ракети/ колаж: Главред, фото: УНІАН, росЗМІ

Коротко:

Якщо ядерний удар буде по Хрещатику, то знесе кілька районів Києва

Вибухова хвиля при цьому може побити вікна в будівлях аж до Вишневого

Якщо російська ракета "Орешник" з ядерним зарядом влучить на Хрещатик, то знесе такі райони, як Лук'янівка, Поділ, Солом’янка, Деміївка, Печерськ – вони будуть зруйновані до фундаменту.

У той же час вибухова хвиля поб’є вікна у будівлях аж до Вишневого. Про це сказав кандидат хімічних наук Репіч в ефірі "Київ 24".

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"Суцільні руйнування, це якщо скинути прямо на Хрещатик, то це Рибальський острів, Лук’янівка, Солом’янка, до Деміївки, весь Печерськ – там все буде знесено до фундаменту, а шибки повибиває аж у Вишневому. Тобто до Вишневого буде такий ризик ураження вибуховою хвилею", – сказав Репіч.

Він зазначив, що для спричинення таких руйнувань буде достатньо навіть п’яти блоків ракети з ядерною боєголовкою, а не шести.

"Суть в чому. Здавалося б там вижити майже нереально, особливо якщо там шість блоків (ракети з ядерною боєголовкою – ред.), то на Київ я вже прикинув, якщо їх так кучно кинути, то в принципі їх п’ять вистачить. А один блок може ще на Бучу, чи які там у нас є військові містечка. Ядерної потужності цієї ракети більше, ніж достатньо", – сказав він.

Гліб Репіч про ризик ядерного удару по Києву/ скрін

Дивіться відео з коментарем Гліба Репіча:

РС-26 "Рубіж"/ Інфографіка: Главред

Удар по Україні ракетою "Орешник" – що відомо

Нагадаємо, вранці 21 листопада РФ запустила міжконтитентальну балістичну ракету. Російські загарбники вранці запустили низку ракет по Україні. Було атаковане місто Дніпро – там були пошкоджені підприємства та критична інфраструктура.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував удар РФ міжконтинентальною балістичною ракетою. За його словами, ворог боїться настільки, що застосовує вже нові ракети. Також він зазначив, що Путін використовує Україну як полігон.

Після удару РФ міжконтинентальною ракетою по Дніпру Путін виступив із терміновим зверненням. За словами російського диктатора, під час ранкової атаки на Дніпро, росіяни застосували ракету середньої дальності "Орєшнік".

У РФ також кажуть, нібито за пів години до пуску "Орешника" РФ надіслала повідомлення США. РФ нібито надіслала повідомлення США по лінії центру зі зменшення ядерної небезпеки.

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Що таке балістична ракета? Балістична ракета – різновид ракетної зброї. Велику частину польоту здійснює некеровано балістичною траєкторією, на яку впливає лише аерогідродинамічний опір. За відстанню застосування балістичні ракети поділяються на стратегічні і тактичні. Приблизний поділ ракет за дальністю польоту: Балістична ракета малої дальності ( 250-1000 км).

Балістична ракета середньої дальності (1000-2500-4500 км).

Міжконтинентальна балістична ракета (4500-6000 км). Міжконтинентальні ракети і ракети середньої дальності часто використовують як стратегічні та оснащують ядерними боєголовками. Їхньою перевагою перед літаками є малий час підльоту (менш ніж пів години за міжконтинентальної дальності) і велика швидкість головної частини, що дуже ускладнює їхнє перехоплення навіть сучасною системою ПРО, пише Вікіпедія.

Хто такий Гліб Репіч Репіч Гліб - український біохімік, кандидат хімічних наук. Фіналіст премії Global Teacher Prize Ukraine. Займається популяризацією науки через власні соціальні мережі.

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