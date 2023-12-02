"Участь має взяти вся Україна": генерал розповів про плани ЗСУ на 2024 рік

ЗСУ наприкінці 2023 року перейшли в активну оборону на лінії фронту. Україна масштабує підготовку системи оборони і продовжує накопичувати резерви для того, щоб реалізувати плани в 2024 році. Про це повідомив засновник благодійного фонду "Закриємо небо України", генерал-лейтенант Ігор Романенко.
За його словами, на даний момент Україна веде позиційну війну з контрударами на окремих напрямках.Однак важливим завданням зараз є посилення всіх інженерних споруд та фортифікацій.
"Повинна бути сформована система оборони і участь в цьому повинні взяти прикордонні адміністрації і вся Україна. Ми повинні виграти час для того, щоб підготуватися до наступного року", - пояснює Романенко.відео дня
Він також упевнений, що план на 2024 рік буде прямо залежати і змінюватися в залежності від того, скільки сил Україні вдасться накопичити вже зараз. Тобто, перехід від оборони до контрнаступальних дій на окремих напрямках, які стратегічно важливі, фактично залежить від можливостей, які країна і війська мають накопичити зараз.
Ситуація на фронті в Україні
Нагадаємо, російські окупанти в ніч на суботу, 2 грудня, атакували Україну 11 безпілотниками і 1 керованою авіаційною ракетою. 10 безпілотників були збиті в Одеській області. Один дрон, який не вдалося збити, потрапив в об'єкт інфраструктури. В результаті влучання виникла пожежа в Одеській області, але її вже вдалося загасити.
У цей час сили оборони України продовжують вести наступальні операції на Бахмутському напрямку. ЗСУ відтіснили російські війська з позицій на північ від Хромового і на схід від Кліщіївки і успішно контратакували в районі Авдіївки. Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни.
Також протягом останніх днів у зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" було успішно знищено понад 500 окупантів і численна кількість техніки і озброєння. Про це розповів начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в ефірі телемарафону.
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